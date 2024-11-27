انتهت أبطال أوروبا - ليفربول (2)-(0) ريال مدريد.. فوز الريدز

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

هدف أليكسيس ماك أليستر - ليفربول - ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في ملعب أنفيلد في لقاء يبدأ في العاشرة مساءً.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 12 نقطة وهو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في أول 4 جولات.

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فيما يحتل ريال مدريد المركز الـ 21 في الترتيب برصيد 6 نقاط بعد الخسارة ميلان في الجولة الماضية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 78: جوووووول البديل جاكبو يسجل برأسية الهدف الثاني

ق 70: جوووووووول صلاح يهدر الجزاء بتسديدة قوية ترتطم بالقائم الأيسر

ق 69: صلاح يحصل على ركلللللة جزاااااااااااااء بعد تعرضه للعرقلة من ميندي

ق 61: مبابي يهدر والحارس يبعدها ببراعة

ق 59: ركلة جزاااااااء لفاسكيز بعد عرقلة روبرتسون

ق 56: مشاركة فاسكيز وسيبايوس بدلا من كامافينجا وجولر

ق 52: جوووووووووووووول ماك أليستر يسجل الأول بتصويبة أرضية قوية بعد تمريرة برادلي من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: نونيز برأسية يسدد كرة تمر بجوار القائم بعد تمريرة رائعة من ماك أليستر

ق 23: كورتورا يتألق ويتصدى لفرصة نونيز

ق 22: ركلة حرة مباشرة من جولر تمر دون خطورة

ق 8: بطاقة صفراء لخرافنبيرخ وراؤول أسينسيو

ق 4: مرتدة سريعة.. بينية من صلاح لدراوين نونيز الذي سدد كرة تصدى لها كروتوا وارتطمت بقدم أسينسيو الذي شتت الكرة قبل أن تسكن شباكه من على خط المرمى

بداية اللقاء

ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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