الدوري البرازيلي - قبل نهائي ليبرتادوريس.. بوتافوجو يضع يدا على اللقب بالفوز على بالميراس

حقق بوتافوجو فوزا مثيرا يقربه من لقب الدوري البرازيلي بالفوز خارج القواعد على منافسه بالميراس بنتيجة 3-1 في لقاء مُقدم من الجولة 36.

وأقيمت المباراة بشكل مبكر بعد تأهل بوتافوجو لنهائي كوبا ليبرتادوريس، إذ سيواجه أتليتكو مينيرو يوم السبت المقبل في الأرجنتين.

وتقدم جريجوري بالهدف الأول في الدقيقة 19 من صناعة تياجو ألمادا.

وفي الشوط الثاني صعّب ماركوس روشا الأمور على زملائه في بالميراس بتعرضه للطرد في الدقيقة 70.

واستغل جيفرسون سافارينو النقص العددي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وعزز أدريلسون النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 89، وقلص ريتشارد ريوس الفارق في الدقيقة 90+3 لتنتهي المباراة بفوز بوتافوجو.

الفوز انفرد به بوتافوجو في الصدارة برصيد 73 نقطة بفارق 3 نقاط عن بالميراس قبل جولتين على النهاية.

وبعد نهائي كوبا ليبرتادوريس يوم السبت المقبل سيعود بوتافوجو للبرازيل من جديد وسيواجه إنترناسيونال ثم ساو باولو في آخر جولتين يومي 4 و8 ديسمبر على الترتيب.

فيما يختتم بالميراس الموسم بلقائي كروزيرو ثم فلومينينسي يومي 4 و8 ديسمبر على الترتيب.

ويأمل بالميراس في حصد لقب الدوري البرازيلي للمرة الثالثة على التوالي ليصبح ثالث فريق يحقق هذا الإنجاز بعد سانتوس وساو باولو.

فيما يسعى بوتافوجو لحصد لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 1995 ومع إمكانية حصد اللقب القاري حال تُوج به لأول مرة في تاريخه.