تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم.. وتغييران ضد ريال مدريد

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 21:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - جماهير ليفربول

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة ريال مدريد في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في ملعب أنفيلد في لقاء يبدأ في العاشرة مساءً.

وأجرى أرني سلوت تغييران عن التشكيل الأساسي الفائز على ساوثامبتون بنتيجة 3-2.

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فشارك لويس دياز وأليكسيس ماك أليستر بدلا من كودي كاجبو ودومينيك سوبوسلاي.

وجاء تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد

حراسة المرمى كويمين كيهيلير

الدفاع: كونور برادلي – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – أندرو روبرتسون

الوسط: ريان خرافنبيرخ – كورتيس جونز – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز

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ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 12 نقطة وهو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في أول 4 جولات.

فيما يحتل ريال مدريد المركز الـ 21 في الترتيب برصيد 6 نقاط بعد الخسارة ميلان في الجولة الماضية.

ليفربول تشكيل ليفربول دوري أبطال أوروبا
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