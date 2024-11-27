دوري أبطال آسيا 2 - حمدي فتحي يشارك في تأهل الوكرة لدور الـ 16
الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 20:51
كتب : FilGoal
ساهم حمدي فتحي في تأهل الوكرة القطري لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2.
وتعادل الوكرة مع تراكتور سازي الإيراني في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بنتيجة 3-3.
وشارك حمدي فتحي في اللقاء أساسيا.
وسجل أهداف الوكرة كل من ريكاردو جوميز والمهدي علي وجيلسون دالا.
فيما في سجل أحرز أمير حسين زاده ومهدي هاشمنجاد (2) أهداف تراكتور.
وتصدر تراكتور المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، فيما ضمن الوكرة التأهل برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.
ويتذيل فريق رافشان الطاجيكي الترتيب برصيد 3 نقاط بعد انسحاب موهان باجان البنغالي.
وخاض حمدي فتحي 17 مباراة هذا الموسم بقميص الوكرة واكتفى بصناعة هدف وحيد.
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