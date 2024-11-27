دوري أبطال آسيا 2 - حمدي فتحي يشارك في تأهل الوكرة لدور الـ 16

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 20:51

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

ساهم حمدي فتحي في تأهل الوكرة القطري لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2.

وتعادل الوكرة مع تراكتور سازي الإيراني في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بنتيجة 3-3.

وشارك حمدي فتحي في اللقاء أساسيا.

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وسجل أهداف الوكرة كل من ريكاردو جوميز والمهدي علي وجيلسون دالا.

فيما في سجل أحرز أمير حسين زاده ومهدي هاشمنجاد (2) أهداف تراكتور.

وتصدر تراكتور المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، فيما ضمن الوكرة التأهل برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

ويتذيل فريق رافشان الطاجيكي الترتيب برصيد 3 نقاط بعد انسحاب موهان باجان البنغالي.

وخاض حمدي فتحي 17 مباراة هذا الموسم بقميص الوكرة واكتفى بصناعة هدف وحيد.

حمدي فتحي الوكرة دوري أبطال آسيا 2
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