كرة سلة - أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مواجهة السوبر بين الاتحاد والأهلي

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس إذاعة مباراة السوبر المصري لرجال كرة السلة.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام الأهلي في منافسات السوبر المصري.

ويقام اللقاء غدا الخميس في تمام السادسة مساء بدولة البحرين.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن إدارة طاقم تحكيم بحريني للمباراة.

وأعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة عن استضافة مملكة البحرين لبطولة كأس السوبر المصري البحريني نهاية نوفمبر الجاري للعام الثاني على التوالي.

وسيقام السوبر المصري أولا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر.

فيما تقام مباراة السوبر البحريني في اليوم التالي بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر المصري البحريني يوم 30 من شهر نوفمبر أيضا.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري تحت قيادة أحمد عمر المدير الفني كالآتي:

هيثم كمال - علي أحمد - أحمد عادل - أنس أسامة - يوسف شحاتة - عبد الرحمن خالد - يوسف شوشة - محمد طه "ميدو" - أحمد أبو العلا "بيبو" - ياسر صالح - باسم الليثي - جاسر الكيكي - ياسين ياسر عبد الوهاب - ويليام شيري.

بينما جاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني أجوستي بوش كالآتي:

سيف سمير - عمرو الجندي - إيهاب أمين - عمرو زهران - إبراهيم زهران "بيبو" - مروان سرحان - مؤمن خيري - مصطفى مكاوي "كيجو" - أحمد مهيب - جون روبيرسون - محمد خيري - عبد الله محمد - عمر طارق - رامي إبراهيم.

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد في منافسات كأس السوبر المصري يوم 28 نوفمبر الجاري.

ويصعد الفائز لمواجهة بطل البحرين يوم 30 من الشهر ذاته في السوبر المصري البحريني.