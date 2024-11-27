تشكيل ريال مدريد - دياز يعوض فينيسيوس.. وفالفيردي ظهير أيمن أمام ليفربول

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد في تمام العاشرة ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن الفريق فينيسيوس جونيور للإصابة وكذلك أوريلين تشواميني ورودريجو، فيما عاد لوكاس فاسكيز للتواجد مع الفريق ولكن بقي على مقاعد البدلاء.

واختار أنشيلوتي استمرار فالفيردي كظهير أيمن، المركز الذي خاض به مباراة ليجانيس في الدوري الإسباني، فيما أجرى 3 تبديلات عن المواجهة السابقة بدخول براهيم دياز بدلا من فينسيوس، ولوكا مودريتش بدلا من سيبايوس، وفيرلان ميندي بدلا من فران جارسيا.

ويبدأ ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: إرنستو فالفيردي - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجر - فيرلان ميندي

الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - جود بيلنجهام

الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - براهيم دياز

وعلى مقاعد البدلاء: لونين - فران جونزاليس - إندريك - لوكاس فاسكيز - فاييخو - داني سيبايوس - فران جارسيا - جونزالو

ويحتل ريال مدريد المركز الـ21 برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمتين، فيما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 12 نقطة من الفوز في المباريات الأربع.