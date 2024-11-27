في انتظار قرار اللاعب.. الرياضية السعودية: رئيس سانتوس البرازيلي يجتمع مع والد نيمار

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اجتماع مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس البرازيلي، مع والد نيمار نجم الهلال السعودي.

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس نادي سانتوس تناقش حول معرفة إمكانية التعاقد مع نيمار.

ورفض رئيس النادي البرازيلي الحديث عن عن أي تفاصيل تخص الاجتماع، وصرح للصحيفة: "لم نتحدث عن نيمار فقط، بل تحدثنا عن أمور عديدة، ولا أريد التحدث كثيرًا عن نيمار بسبب حساسية الأمر".

وأكمل: "كل ما أستطيع تأكيده أن سانتوس لا يتدخل في تحديد مصير نيمار المستقبلي، وننتظر قرار اللاعب ونرى بعدها".

وذكرت مصادر لـ الرياضية، أن نادي سانتوس يرغب في التعاقد مع نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيلي بعد نهاية عقده مع الهلال.

وينتهي عقد نيمار مع الهلال بنهاية الموسم الجاري.

وانضم نيمار إلى الهلال في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان لمدة موسمين.

وخاض نيمار مع الهلال 7 مباريات بواقع 3 مباريات في الدوري، و4 مباريات في دوري أبطال آسيا، نجح في تسجيل هدف وحيد، وصناعة 3 أهداف.