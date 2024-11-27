صالح الداود يتولى منصب مدير منتخب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين صالح الداود كمدير للمنتخب الأول بدلا من حسين الصادق.

وقدم حسين الصادق مدير المنتخب اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة القادمة، مقدما الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي عن الفترة الماضية.

وتولي حسين الصادق منصب مدير المنتخب السعودي في سبتمبر 2018، خلال تولي الأرجنتيني خوان بيتزي مديرا فنيا للأخضر قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا يناير 2019.

وبدأ الداود -56 عاما- مشواره مع نادي الدرعية بمسقط رأسه قبل أن ينتقل لصفوف الشباب وحقق معه العديد من البطولات والإنجازات خلال الجيل الذهبي للفريق.

وفي عام 2000 انتقل الداود إلى النصر وشارك معه ببطولة كأس العالم للأندية في البرازيلي قبل أن يذهب إلى السد القطري عقب ثلاثة مواسم.

وتشهد نتائج المنتخب السعودي تراجعا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى الإطاحة بالإيطالي روبرتو مانشيني، وإعادة الفرنسي هيرفي رينار الذي قاد المنتخب خلال كأس العالم قطر 2022.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط متساويا مع إندونيسيا في المركز الثالث، والبحرين والصين خامس وسادس المجموعة، فيما يتصدر المنتخب الياباني المجموعة بـ16 نقطة، ويحل أستراليا في المركز الثاني بـ7 نقاط.

الأخضر السعودي تعادل أمام إندونيسيا قبل الفوز على حساب الصين 2-1، وخسارة أمام اليابان، قبل التعادل أمام البحرين سلبيا ليتم الإطاحة بمانشيني.

ولم يحقق المنتخب تحت قيادة رينار أي فوز بعد التعادل أمام أستراليا، والخسارة أمام إندونيسيا بهدفين نظيفين.