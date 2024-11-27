صالح الداود يتولى منصب مدير منتخب السعودية

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 19:46

كتب : FilGoal

منتخب السعودية ضد إندونيسيا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين صالح الداود كمدير للمنتخب الأول بدلا من حسين الصادق.

وقدم حسين الصادق مدير المنتخب اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة القادمة، مقدما الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي عن الفترة الماضية.

وتولي حسين الصادق منصب مدير المنتخب السعودي في سبتمبر 2018، خلال تولي الأرجنتيني خوان بيتزي مديرا فنيا للأخضر قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا يناير 2019.

أخبار متعلقة:
مانشيني: ترك منتخب إيطاليا كان خطأ.. والعرض السعودي الكبير لم يكن السبب الوحيد مع استمرار النتائج السلبية.. تغيير جديد في المنتخب السعودي ثالث نادي سعودي.. الهلال يحسم تأهله في أبطال آسيا بعد التعادل مع السد الصدارة في قبضة النمور.. اتحاد جدة ينتصر على الفتح ويزيح الهلال من قمة الدوري السعودي

وبدأ الداود -56 عاما- مشواره مع نادي الدرعية بمسقط رأسه قبل أن ينتقل لصفوف الشباب وحقق معه العديد من البطولات والإنجازات خلال الجيل الذهبي للفريق.

وفي عام 2000 انتقل الداود إلى النصر وشارك معه ببطولة كأس العالم للأندية في البرازيلي قبل أن يذهب إلى السد القطري عقب ثلاثة مواسم.

وتشهد نتائج المنتخب السعودي تراجعا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى الإطاحة بالإيطالي روبرتو مانشيني، وإعادة الفرنسي هيرفي رينار الذي قاد المنتخب خلال كأس العالم قطر 2022.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط متساويا مع إندونيسيا في المركز الثالث، والبحرين والصين خامس وسادس المجموعة، فيما يتصدر المنتخب الياباني المجموعة بـ16 نقطة، ويحل أستراليا في المركز الثاني بـ7 نقاط.

الأخضر السعودي تعادل أمام إندونيسيا قبل الفوز على حساب الصين 2-1، وخسارة أمام اليابان، قبل التعادل أمام البحرين سلبيا ليتم الإطاحة بمانشيني.

ولم يحقق المنتخب تحت قيادة رينار أي فوز بعد التعادل أمام أستراليا، والخسارة أمام إندونيسيا بهدفين نظيفين.

منتخب السعودية السعودية
نرشح لكم
في انتظار قرار اللاعب.. الرياضية السعودية: رئيس سانتوس البرازيلي يجتمع مع والد نيمار النصر يستعيد لابورت وتاليسكا قبل مواجهة ضمك بعد غياب 3 أشهر.. محمد شريف يعود لصفوف الخليج ثالث نادي سعودي.. الهلال يحسم تأهله في أبطال آسيا بعد التعادل مع السد رونالدو: أهدافي ترجمة للعمل الجماعي في النصر مدير الخليج يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع شريف.. وسبب غيابه رغم تعافيه مع استمرار النتائج السلبية.. تغيير جديد في المنتخب السعودي إيفان توني جاهز لمواجهة العين الإماراتي
أخر الأخبار
تيليجراف: تمت.. نيستلروي مدربا لـ ليستر سيتي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بثنائية إيشو ونبيل عماد.. الزمالك يهزم بلاك بولز في بداية مشوار المجموعات بالكونفدرالية 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
الرابع مع الزمالك والأول قاريا.. نبيل عماد يسجل صاروخية في شباك بلاك بولز 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
لم تحدث أمام الفرق الكبيرة.. شتوتجارت يخسر بخماسية أمام ريد ستار في دوري الأبطال 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - سيف سمير: نستعد للاتحاد منذ خسارة الدوري.. ولا نفكر في السوبر البحريني حاليا 58 دقيقة | كرة سلة
أساسي = هدف.. إيشو يسجل هدفه القاري بقميص الزمالك ضد بلاك بولز ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال أوروبا - أستون فيلا (0)-(0) يوفنتوس.. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ليفربول (1)-(0) ريال مدريد.. كيهيلر يتصدى أمام مبابي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 3 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته