أفشة: ذكرى 27 نوفمبر هي الأجمل والأغلى في حياتي.. وكنت أعي جملة ما بعد المباراة

أعرب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق الأهلي عن سعادته بالذكرى الأجمل والأغلى في حياته وهي مباراة نهائي القرن أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر 2020.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

وأجرت منصات الأهلي الرسمية حوارا مع أفشة وكل ما يلي على لسانه:

"أشعر بالفخر الشديد لكوني أحد المشاركين في هذا الحدث، وأكرمني الله منذ الصغر بحب الناس، وشاركت قبل احتراف اللعبة في العديد من الدورات الرمضانية، وسجلت أهدافًا وحصلت على مكافآت خاصة، لكن لم أكن أتخيل أبدًا المساهمة بهدف الفوز في التتويج بمثل هذه البطولة التاريخية وإسعاد جماهير الأهلي، وهي اللحظة الأكبر والأهم بالتأكيد في مسيرة أي لاعب".

"فترة ما قبل المباراة كانت شديدة التوتر للجميع سواء داخل معسكر الأهلي أو الزمالك على مستوى الإدارات والأجهزة الفنية واللاعبين، ومن قبلهم على المستوى الجماهيري، الفارق الزمني بين مباراة النهائي ومباراة نصف النهائي كان كبيرًا، وطيلة هذه الفترة كان التوتر سائدًا بين جميع الأطراف وعلى المستوى الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

"عزلت نفسي تماما عن هذه الأجواء؛ لأن التعمق فيها سيزيد الأمور توترًا وقلقًا، ويكفي ما بداخل كل لاعب من توتر وترقب لهذه المباراة الصعبة والمصيرية، والذي تضاعف في صباح يوم المباراة، إذ كانت العديد من التساؤلات الحائرة تدور بداخل كل لاعب، والهدف كان واحدًا بين الجميع وهو الرغبة في إسعاد جمهور الأهلي".

"بين شوطي المباراة خيم الصمت تمامًا على غرفة الملابس، الكل كان ينتابه مشاعر متداخلة ومتباينة، لم يتحدث سوى لاعبين أو ثلاثة فقط وباقي اللاعبين كانوا في حالة استماع وتركيز وترقب".

"وجه سعد سمير لاعب الأهلي السابق العديد من العبارات التحفيزية للاعبين، وطالبنا ببذل المزيد من الجهد للعودة للمباراة بعد الأداء المتوسط في الشوط الأول، كما طالبني بالمزيد من التركيز والقيام بمهام مركزي بشكل أكبر في عملية تدوير الكرة وتجميع اللعب والخروج من مناطق الضغط، وقال إن دوري في الملعب مهم وسيكون مؤثرًا في نتيجة المباراة، كما وجهنا عمرو السولية ببعض العبارات التحفيزية لتحقيق الفوز والتركيز بشكل أكبر، وقال إن هذه المباراة لن يحسمها إلا الأكثر جهدًا والأقوى رغبة في الفوز".

"الشوط الثاني لم يكن سهلًا على الإطلاق حتى مرور الثلث الأول من الشوط، وشعرنا بحالة من الذهول والصدمة بعد الكرة التي أضاعها حسين الشحات ثم تبعها سقوط لأحد اللاعبين، حينها اجتمعنا معًا في أرض الملعب، وطالبنا السولية بالتركيز بشكل أكبر في ربع الساعة المتبقية من عمر المباراة، وكنا كلاعبين في حالة من الخوف خشية من تحول دفة المباراة لصالح الزمالك بعد فرصة الشحات المهدرة، وهو المعتاد غالبًا في سيناريوهات اللعبة، لكن فرصة الشحات بعدها أعادت الثقة بين صفوفنا وزادت الرغبة في حسم المباراة".

"في وقت الهدف كنا كفريق في حالة ضغط شديدة بعد اقتراب الوقت الأصلي للمباراة من النهاية، وكان تركيزي حينها على تجميع اللعب في وسط الملعب مع السولية ومعلول وحمدي فتحي، وكنت أنوي السقوط لوسط الملعب لاستلام الكرة من السولية لكنه أرسل تمريرة طولية، وفي هذه اللحظة توقعت ارتداد الكرة من دفاع الزمالك فحاولت الوصول لها قبل لاعب المنافس واتخذت قرار التسديد دون تردد، وهو قراري منذ لحظة إرسال السولية للتمريرة الطولية".

"لم أتمالك نفسي من الفرح، احتفالي حينها كان عفويًّا للغاية، كنت في حالة لا توصف، ولم أدرك قيمة هذه اللحظة إلا بعد المباراة، ويتضاعف شعوري وفرحتي بالهدف كلما يمر الوقت وأرى السعادة مستمرة بين صفوف الجماهير".

"بعد الهدف كنا ننتظر صافرة النهاية من الحكم بفارغ الصبر، مشاعر كثيرة بداخلنا على مدار فترة طويلة من التوتر والقلق والحذر والترقب، كنا ننتظر بشدة لتجاوز هذه المشاعر وتحويلها إلى فرحة بالفوز بالبطولة، وخرجت قبل النهاية بثلاث أو أربع دقائق، وظللت في حالة من التأهب والدعاء حتى انتهت المباراة وانطلقنا جميعًا في الاحتفال بالبطولة الأهم في تاريخ النادي".

"عدت بعد المباراة لأحتفل بالنتيجة والهدف مع أهل بلدي، وفوجئت بالفرحة الطاغية بين الناس، واحتفلنا معًا احتفالات استثنائية، ومن المؤكد هذه الذكرى هي الأفضل والأهم في حياتي، والهدف الأهم والأغلى على الإطلاق".

"الهدف من الأهداف المهمة جدا بوصف الخبراء والجماهير ومنحه دفعة وثقة كبيرة، وساعد في إحداث تغيير كبير على مستوى الشخصية والرغبة في تسجيل المزيد من الأهداف؛ لإسعاد الجماهير، وعدم التوقف عند هذا الهدف والاكتفاء به، بل تضاعفت رغبته في تحقيق المزيد وصناعة تاريخ أكبر ولحظات حاسمة أكثر تضاف لمسيرته مع النادي".

"كنت أعي تماما الجملة التي قلتها بعد المباراة بأن جيل أبو تريكة ووائل جمعة سيعود، خاصة وأن تلك البطولة كانت غائبة عن النادي لسبع سنوات وطانت هي بداية العودة من جديد لمنصات التتويج القاري والمنافسة العالمية في كأس العالم، وبالفعل حققنا عددا كبيرا من الألقاب وكانت التاسعة هي البداية لكل ما تحقق".

"أشكر جماهير الأهلي على الدعم المتواصل وأنتظر دائما مشاركتي في أرض الملعب لسماع هتاف الجماهير وكنت أتمنى تواجدهم في نهائي القرن لمشاركتهم الاحتفال بالهدف الذي وصفه أساطير النادي بالأهم في تاريخ كرة القدم".