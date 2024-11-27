مانشيني: ترك منتخب إيطاليا كان خطأ.. والعرض السعودي الكبير لم يكن السبب الوحيد

اعترف الإيطالي روبرتو مانشيني بخطأ قراره ترك تدريب منتخب إيطاليا.

وتولى مانشيني قيادة منتخب إيطاليا خلال الفترة من مايو 2018 حتى أغسطس 2023، لنتقل لتدريب منتخب المملكة العربية السعودية.

وقال مانشيني في حوار مع صحيفة الجورنال الإيطالية: "ترك المنتخب الإيطالي كان خطأ كبير إذا عاد بي الزمن لن أكرره".

وأوضح المدرب الإيطالي في عيد ميلاده الـ60: "لا أنكر أن العرض السعودي بهذا المبلغ الكبير بالنسبة لمدرب حتى ولو كان أقل مما تم تداوله في وسائل الإعلام يضعك في موقف صعب، ولكنه لم يكن حاسما في قراري، كان له تأثير ولكنه لم يكن السبب الوحيد لمغادرتي منتخب إيطاليا".

وتولى مانشيني مسؤولية تدريب المنتخب السعودي بعد الرحيل من إيطاليا، ولكن تم الإطاحة به في أواخر أكتوبر الماضي بسبب سوء النتائج.

وأكمل: "النجاح الأبرز في مسيرتي مع إيطاليا هو التتويج ببطولة يورو 2020 والأسوأ كان الفشل في التأهل لمونديال 2022".

واختتم: "إعادة إيطاليا إلى قمة المنتخبات الأوروبية كان شعور لا يوصف، وفخور بتحقيق رقم قياسي بعد سلسلة الفوز بالمباريات مع إيطاليا، لكن الفشل في التأهل لكأس العالم كان بمثابة جرح لا يزال مشتعلاً".

وحقق مانشيني رقما تاريخيا مع منتخب إيطاليا بالوصول إلى 37 مباراة دون هزيمة.

وتوج مانشيني مع المنتخب الإيطالي ببطولة يورو 2020، بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب إنجلترا على ملعب ويمبلي في لندن بركلات الترجيح 3-2.

وقاد مانشيني الآزوري للفوز ببطولة اليورو للمرة الثانية في تاريخه بعد بطولة 1968، ليعادل رقم فرنسا.

وتتصدر إسبانيا المنتخبات المتوجة ببطولة اليورو بـ4 ألقاب بعد التتويج ببطولة يورو 2024، تليها ألمانيا بـ3 ألقاب.