كرة يد - مروة عيد الأفضل.. منتخب سيدات مصر يهزم الكونغو في افتتاح أمم إفريقيا

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 19:14

كتب : محمد سمير

مروة عيد - منتخب سيدات مصر كرة يد

نجح منتخب سيدات مصر لكرة اليد في افتتاح مشواره ببطولة أمم إفريقيا بالفوز على الكونغو.

واستهلت سيدات مصر مشوارهن بالفوز على صاحب برونزية النسخة الماضية.

وتقام منافسات أمم إفريقيا في الكونغو الديمقراطية حتى 7 ديسمبر المقبل، ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى بطولة العالم للسيدات 2025.

أخبار متعلقة:
كرة يد - لخوض منافسات أمم إفريقيا.. بعثة منتخب سيدات مصر إلى الكونغو الديمقراطية كرة يد - الشارقة الإماراتي يتوج بلقب آسيا ويحجز مقعده في سوبر جلوب 2025 كرة يد - الأقرب غيابه عن بطولة العالم.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة ديكا ميم كرة يد - انتصار الزمالك والأهلي ضد سبورتنج وهيليوبوليس في الدوري

وتغلبت سيدات مصر على الكونغو بنتيجة 27-23 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وحصدت مروة عيد قائدة منتخب السيدات جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وكان منتخب الكونغو قد حصد برونزية النسخة الماضية من أمم إفريقيا.

ويقع منتخب سيدات مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الكونغو والسنغال والجزائر وكاب فيردي وكينيا.

ويتأهل أول 4 منتخبات من المجموعتين إلى ربع النهائي.

ويلعب منتخب السيدات مباراته المقبلة أمام الجزائر في تمام السادسة من مساء غدا الخميس.

وجاء جدول منتخب مصر في البطولة كالآتي:

الأربعاء 27 نوفمبر - مصر × الكونغو (5 مساء)

الخميس 28 نوفمبر - مصر × الجزائر (6 مساء)

السبت 30 نوفمبر - مصر × السنغال (5 مساء)

الأحد 1 ديسمبر - مصر × كينيا (4 عصرا)

الثلاثاء 3 ديسمبر - مصر × كاب فيردي (4 عصرا)

بينما تقام منافسات ربع النهائي يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل.

كرة يد سيدات مصر منتخب مصر للسيدات
نرشح لكم
سيدات - بطلة إفريقيا مع مازيمبي: أتمنى تدريب رجال الوداد ولكن.. المشكلة في الأهلي والزمالك أيضا بينهن حبيبة صبري.. 4 لاعبات من مسار في التشكيل المثالي لدوري أبطال إفريقيا كرة يد - لخوض منافسات أمم إفريقيا.. بعثة منتخب سيدات مصر إلى الكونغو الديمقراطية "إنجاز غير مسبوق".. محمد منصور يشيد بأداء فريق سيدات بدوري أبطال إفريقيا اسكواش - علي فرج وأمينة عرفي يتوجان بلقب سنغافورة المفتوحة سيدات - "صنداونز لم يعرف عنا شيئا".. مدرب مسار يروي قصة البرونزية الإفريقية مازيمبي يحصد لقب دوري أبطال إفريقيا سيدات.. وجائزتان لـ مسار برونزية مصرية تاريخية.. مسار يحصد المركز الثالث في دوري أبطال إفريقيا سيدات
أخر الأخبار
الزمالك يخوض ودية الخميس لتجهيز البدلاء استعدادا لغزل المحلة 3 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة حمزة المثلوثي 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب نيس يتحدث عن إصابته بارتفاع ضغط الدم.. وموقف عبد المنعم 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوميز: صناعة الفرص كانت هدفنا أمام بلاك بولز.. وسبب صعوبة مواجهة إنييمبا 16 دقيقة | الدوري المصري
تيليجراف: تمت.. نيستلروي مدربا لـ ليستر سيتي 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بثنائية إيشو ونبيل عماد.. الزمالك يهزم بلاك بولز في بداية مشوار المجموعات بالكونفدرالية 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
الرابع مع الزمالك والأول قاريا.. نبيل عماد يسجل صاروخية في شباك بلاك بولز ساعة | الكرة الإفريقية
لم تحدث أمام الفرق الكبيرة.. شتوتجارت يخسر بخماسية أمام ريد ستار في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 3 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته