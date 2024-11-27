كرة يد - مروة عيد الأفضل.. منتخب سيدات مصر يهزم الكونغو في افتتاح أمم إفريقيا

نجح منتخب سيدات مصر لكرة اليد في افتتاح مشواره ببطولة أمم إفريقيا بالفوز على الكونغو.

واستهلت سيدات مصر مشوارهن بالفوز على صاحب برونزية النسخة الماضية.

وتقام منافسات أمم إفريقيا في الكونغو الديمقراطية حتى 7 ديسمبر المقبل، ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى بطولة العالم للسيدات 2025.

وتغلبت سيدات مصر على الكونغو بنتيجة 27-23 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وحصدت مروة عيد قائدة منتخب السيدات جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وكان منتخب الكونغو قد حصد برونزية النسخة الماضية من أمم إفريقيا.

ويقع منتخب سيدات مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الكونغو والسنغال والجزائر وكاب فيردي وكينيا.

ويتأهل أول 4 منتخبات من المجموعتين إلى ربع النهائي.

ويلعب منتخب السيدات مباراته المقبلة أمام الجزائر في تمام السادسة من مساء غدا الخميس.

وجاء جدول منتخب مصر في البطولة كالآتي:

الأربعاء 27 نوفمبر - مصر × الكونغو (5 مساء)

الخميس 28 نوفمبر - مصر × الجزائر (6 مساء)

السبت 30 نوفمبر - مصر × السنغال (5 مساء)

الأحد 1 ديسمبر - مصر × كينيا (4 عصرا)

الثلاثاء 3 ديسمبر - مصر × كاب فيردي (4 عصرا)

بينما تقام منافسات ربع النهائي يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل.