لامين يامال يتوج بجائزة "جولدن بوي"

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

احتفال لامين يامال مع رافينيا بالهدف مع برشلونة ضد ريال مدريد

توج لامين يامال لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب شاب "جولدن بوي" والمقدمة من مجلة توتوسبورت الإيطالية.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

وأعلنت مجلة توتوسبورت عن المتوجين بجوائز الأفضل لعام 2024.

وتقدم مجلة توتوسبورت بشكل سنوي جائزة أفضل لاعب شاب أو التي يطلق عليها الفتى الذهبي.

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وتوج لامين يامال هذا العام بجوائز أفضل لاعب شاب في الدوري الإسباني وأفضل لاعب شاب في أمم أوروبا وأفضل لاعب شاب في العالم.

وبات يامال ثالث لاعب من برشلونة يتوج بجائزة الجولدن بوي في المواسم الأربعة الماضية.

إذ توج بيدري وجافي بالجائزة عامي 2021 و2022 قبل أن يحصد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الجائزة العام الماضي.

وسبق وأن توج ليونيل ميسي بالجائزة في 2005، بينما حصدها أيضا كل من كيليان مبابي وإرلينج هالاند وبول بوجبا.

وكان يتنافس على نسخة العام الجاري 25 لاعبا بينهم باو كوبارسي لاعب برشلونة وأردا جولر وإندريك لاعبي ريال مدريد.

وبخلاف جائزة أفضل لاعب شاب، حصد الألماني توني كروس على جائزة أفضل لاعب، بينما حققت أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة على جائزة أفضل لاعبة على مستوى السيدات.

وفي إيطاليا حقق كينان يلديز لاعب يوفنتوس على جائزة الأفضل في إيطاليا.

سجل المتوجين بجائزة جولدن بوي لأفضل لاعب شاب:

2003 - رافائيل فان دير فارت (أياكس)

2004 - واين روني (مانشستر يونايتد)

2005 - ليونيل ميسي (برشلونة)

2006 - سيسك فابريجاس (أرسنال)

2007 - سرجيو أجويرو (أتليتكو مدريد)

2008 - أنديرسون (مانشستر يونايتد)

2009 - ألكسندر باتو (ميلان)

2010 - ماريو بالوتيلي (مانشستر سيتي)

2011 - ماريو جوتزة (بوروسيا دورتموند)

2012 - إيسكو (مالاجا)

2013 - بول بوجبا (يوفنتوس)

2014 رحيم سترلينج (ليفربول)

2015 - أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)

2016- ريناتو سانشيز (بايرن ميونيخ)

2017 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

2018 - ماتياس دي ليخت (أياكس)

2019 - جواو فيليكس (أتليتكو مدريد)

2020 - إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)

2021 - بيدري (برشلونة)

2022 - جافي (برشلونة)

2023 - جود بيلينجهام (ريال مدريد)

برشلونة لامين يامال جولدن بوي الفتى الذهبي
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