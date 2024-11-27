مؤتمر أموريم عن 3 أزمات تواجه مانشستر يونايتد.. والمباراة الأولى على أولد ترافورد

تحدث روبين أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن 3 أزمات تواجه الفريق.

ويستضيف يونايتد منافسه بودو/جليمت النرويجي في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنحاول البحث عن الحل المناسب لماركوس راشفورد، وكذلك لبقية اللاعبين ولكن راشفورد أولا وقبل كل شيء لأني فتى مانشستر يونايتد".

وأضاف: "يحظى راشفورد بمساعدة الجهاز الفني والنادي والجماهير، لكن يتعين عليه أن يكون أول من يريد العودة".

وعن أزمة الهداف، قال المدرب البرتغالي: "هناك قلقا حول ذلك، لكن يتعين علينا التحسن، لقد سيطرنا على الكرة في الشوط الثاني أمام إيبسويتش تاون لكننا لم نكن خطيرين، سيسجل راسموس هويلاند وجوشوا زيركزي المزيد من الأهداف، وكذلك برونو فيرنانديز، وأماد ديالو يجب أن يكون أفضل بالقرب من المرمى".

كما كشف أموريم عن المشاكل التي واجهت الفريق في الشوط الأول أمام إيبسويتش: "لم تكن مشكلة اللاعبين وإنما مشكلة تتعلق بي وأفكاري، أعتقد أننا نستطيع اللعب بطرق مختلفة خلال المباراة لأن الفرق في الوقت الحاضر تغير من ديناميكياتها، أعتقد أن قوتنا تتمثل في تغيير التشكيل في كل مباراة".

وتعادل يونايتد في أول مباراة تحت قيادة أموريم أمام إيبسويتش تاون بهدف لكل فريق، رغم التقدم في الدقيقة الثانية من بداية المباراة عن طريق راشفورد، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

ولعب يونايتد في أول مباراة تحت قيادة أموريم في الخط الخلفي بالثلاثي إيفانس ودي ليخت، ونصير مزراوي.

وعن قرار تغيير المدربين وسط الموسم، علق أموريم: "إذا قررت تغيير مدرب في منتصف الموسم فذلك لأن الأمور لا تسير كما تريد، وإذا لم تسر كما تريد فإن الجميع يتحملون اللوم، وكما قلت من قبل من الأسهل التخلص من مدرب بدلاً من التخلص من 15 أو 20 لاعباً".

وعن عودة مدافعي الفريق: "ليساندرو مارتينيز مدافع الفريق سيكون جاهزًا لمباراة الخميس بعد غيابه عن مباراة إيبسويتش لإصابته قبل فترة التوقف الدولي ليغيب عن قائمة الأرجنتين".

وأكمل: "هاري ماجواير لن يكون متاحا للمباراة أمام الفريق النرويجي".

وغاب ماجواير عن آخر 8 مباريات بسبب إصابة عضلية، حيث ترجع آخر مواجهة لماجواير أمام استون فيلا والتي انتهت سلبيا دون أهداف يوم 6 أكتوبر على ملعب فيلا بارك.

وتحدث أموريم عن أول مواجهة مع الفريق في ملعب أولد ترافورد: "هي لحظة خاصة، أريد فقط الفوز بالمباراة، وكذلك محاولة الفوز بكل المباريات فلا نركز فقط على هذه المباراة".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في 3.

أما بودو/جليمت النرويجي فيتواجد في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل مباراة وخسارة أخرى.