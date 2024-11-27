مؤتمر أموريم عن 3 أزمات تواجه مانشستر يونايتد.. والمباراة الأولى على أولد ترافورد

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

تحدث روبين أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن 3 أزمات تواجه الفريق.

ويستضيف يونايتد منافسه بودو/جليمت النرويجي في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنحاول البحث عن الحل المناسب لماركوس راشفورد، وكذلك لبقية اللاعبين ولكن راشفورد أولا وقبل كل شيء لأني فتى مانشستر يونايتد".

أخبار متعلقة:
أموريم: هذه المشكلة ستكرر في العام المقبل.. واللاعبون بالغوا في التفكير مرحبا بك في إنجلترا.. يونايتد يتعادل في أول مباراة مع أموريم ضد إبسويتش وسام مرسي مانشستر يونايتد يتحرك لتلبية أولى مطالب أموريم

وأضاف: "يحظى راشفورد بمساعدة الجهاز الفني والنادي والجماهير، لكن يتعين عليه أن يكون أول من يريد العودة".

وعن أزمة الهداف، قال المدرب البرتغالي: "هناك قلقا حول ذلك، لكن يتعين علينا التحسن، لقد سيطرنا على الكرة في الشوط الثاني أمام إيبسويتش تاون لكننا لم نكن خطيرين، سيسجل راسموس هويلاند وجوشوا زيركزي المزيد من الأهداف، وكذلك برونو فيرنانديز، وأماد ديالو يجب أن يكون أفضل بالقرب من المرمى".

كما كشف أموريم عن المشاكل التي واجهت الفريق في الشوط الأول أمام إيبسويتش: "لم تكن مشكلة اللاعبين وإنما مشكلة تتعلق بي وأفكاري، أعتقد أننا نستطيع اللعب بطرق مختلفة خلال المباراة لأن الفرق في الوقت الحاضر تغير من ديناميكياتها، أعتقد أن قوتنا تتمثل في تغيير التشكيل في كل مباراة".

وتعادل يونايتد في أول مباراة تحت قيادة أموريم أمام إيبسويتش تاون بهدف لكل فريق، رغم التقدم في الدقيقة الثانية من بداية المباراة عن طريق راشفورد، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

ولعب يونايتد في أول مباراة تحت قيادة أموريم في الخط الخلفي بالثلاثي إيفانس ودي ليخت، ونصير مزراوي.

وعن قرار تغيير المدربين وسط الموسم، علق أموريم: "إذا قررت تغيير مدرب في منتصف الموسم فذلك لأن الأمور لا تسير كما تريد، وإذا لم تسر كما تريد فإن الجميع يتحملون اللوم، وكما قلت من قبل من الأسهل التخلص من مدرب بدلاً من التخلص من 15 أو 20 لاعباً".

وعن عودة مدافعي الفريق: "ليساندرو مارتينيز مدافع الفريق سيكون جاهزًا لمباراة الخميس بعد غيابه عن مباراة إيبسويتش لإصابته قبل فترة التوقف الدولي ليغيب عن قائمة الأرجنتين".

وأكمل: "هاري ماجواير لن يكون متاحا للمباراة أمام الفريق النرويجي".

وغاب ماجواير عن آخر 8 مباريات بسبب إصابة عضلية، حيث ترجع آخر مواجهة لماجواير أمام استون فيلا والتي انتهت سلبيا دون أهداف يوم 6 أكتوبر على ملعب فيلا بارك.

وتحدث أموريم عن أول مواجهة مع الفريق في ملعب أولد ترافورد: "هي لحظة خاصة، أريد فقط الفوز بالمباراة، وكذلك محاولة الفوز بكل المباريات فلا نركز فقط على هذه المباراة".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في 3.

أما بودو/جليمت النرويجي فيتواجد في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل مباراة وخسارة أخرى.

مانشستر يونايتد روبين أموريم الدوري الأوروبي
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - دياز يعوض فينيسيوس.. وفالفيردي ظهير أيمن أمام ليفربول مانشيني: ترك منتخب إيطاليا كان خطأ.. والعرض السعودي الكبير لم يكن السبب الوحيد لامين يامال يتوج بجائزة "جولدن بوي" مرموش على رأس قائمة فرانكفورت أمام ميتيلاند في الدوري الأوروبي بيلد: للصعود إلى الدوري الألماني.. هيرتا برلين يسعى لضم موديست أو تشوبو موتينج قرعة كأس ملك إسبانيا - بدون برشلونة وريال مدريد.. أتليتكو يواجه فريقا من الدرجة الرابعة المدير الرياضي لـ بايرن: نرغب في استمرار كيميتش ولكنه لم يعطي موافقته بعد مواعيد مباريات الأربعاء 27 نوفمبر - ريال مدريد يواجه ليفربول.. والمصري والزمالك بالكونفدرالية
أخر الأخبار
دوري أبطال آسيا 2 - حمدي فتحي يشارك في تأهل الوكرة لدور الـ 16 9 دقيقة | المحترفون
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) بلاك بولز.. انطلاق المباراة 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مواجهة السوبر بين الاتحاد والأهلي 25 دقيقة | رياضات أخرى
الكونفدرالية - ثنائية حمادة تقود المصري للانتصار على إنييمبا وتحجز صدارة مؤقتة 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل ريال مدريد - دياز يعوض فينيسيوس.. وفالفيردي ظهير أيمن أمام ليفربول 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل الزمالك - 4 تغييرات أمام بلاك بولز.. وفتوح وإيشو أساسيان والونش على دكة البدلاء 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
في انتظار قرار اللاعب.. الرياضية السعودية: رئيس سانتوس البرازيلي يجتمع مع والد نيمار ساعة | سعودي في الجول
صالح الداود يتولى منصب مدير منتخب السعودية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته