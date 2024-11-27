مرموش على رأس قائمة فرانكفورت أمام ميتيلاند في الدوري الأوروبي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

يسافر آينتراخت فرانكفورت إلى الدنمارك لمواجهة ميتيلاند في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي.

وتواجد مرموش على رأس قائمة الفريق التي كشف عنها دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت.

ويحل فرانكفورت ضيفا على ميتيلاند، العاشرة مساءً على ملعب إم سي إتش أرينا.

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ويحتل فرانكفورت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة.

أما ميتيلاند فيحتل المركز الـ13 برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة.

فرانكفورت تعادل أمام فيكتوريا بلزن التشيكي 3-3، والفوز أمام بشكتاش التركي 3-1، وآر إف إس اللاتفي 1-0، وبنفس النتيجة أمام سلافيا براج التشيكي.

ولعب مرموش أساسيا في مباريات الدوري الأوروبي ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف.

إجمالا لعب مرموش هذا الموسم 17 مباراة سجل 14 هدفا، وصنع 10 أهداف.

ويحتل مرموش المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا خلف هاري كين متصدر الهدافين برصيد 14 هدفا

عمر مرموش فرانكفورت الدوري الأوروبي ميتيلاند
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