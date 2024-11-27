في الجول يكشف سبب نقل مباراتين إلى السلام.. وشكل تراك استاد القاهرة خلال لقاء أبيدجان

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

استاد القاهرة

قررت رابطة الأندية نقل مباراتي الأهلي مع البنك الأهلي وزد مع حرس الحدود لاستاد السلام بدلا من استاد القاهرة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ولم يستضف استاد القاهرة أي مباراة في الدوري المصري منذ بدايته بسبب إجراء الصيانة وزرع البذرة الشتوية حتى الآن، في حين استضاف مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان أمس الثلاثاء في دوري الأبطال، والزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية مساء اليوم الأربعاء.

ويكشف FilGoal.com سبب نقل المباراتين لاستاد السلام وسبب ظهور تراك استاد القاهرة خلال لقاء أبيدجان بشكل مغاير.

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- مراحل صيانة استاد القاهرة لم تنته حتى الآن رغم استقبال مباراتي الأهلي والزمالك إفريقيا ولذلك اتفق استاد القاهرة مع نادي البنك الأهلي على نقل مباراته ضد الأهلي إلى استاد السلام وكذلك لقاء زد مع حرس الحدود لاستكمال صيانة تراك الملعب.

- مشهد الأسفلت في تراك استاد القاهرة يأتي بسبب وضع مواد من الأسفلت على مضمار الملعب وضرورة تركها 5 أيام لاختبار درجة الميل فيه لتفادي انتقال مياه الأمطار إلى أرض الملعب، وبعد تلك الفترة ستوضع مادة الترتان ويظهر المضمار بشكله الطبيعي.

- عملية الصيانة الحالية شهدت كذلك تطوير المقصورة الرئيسية ومقصورة الصحفيين بمقاعد جديدة.

ويلعب البنك الأهلي ضد الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من الدوري.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

كما قررت الرابطة أيضا نقل مباراة زد إف سي ضد حرس الحدود من استاد القاهرة إلى السلام.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة مساء.

وذلك لاستمرار أعمال الصيانة والتطوير في استاد القاهرة.

وخاض الأهلي مباراة استاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة أمس الثلاثاء.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بالتساوي مع بيراميدز والمصري والاتحاد السكندري وبفارق الأهداف عنهم.

ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

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