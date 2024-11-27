بيلد: للصعود إلى الدوري الألماني.. هيرتا برلين يسعى لضم موديست أو تشوبو موتينج

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 17:50

كتب : FilGoal

الأهلي - موديست

يسعى هيرتا برلين لتدعيم هجومه بحثا عن التأهل إلى الدوري الألماني "البوندزليجا".

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية عن تفكير هيرتا برلين في ضم أنتوني موديست مهاجم دورتموند والأهلي السابق أو إريك تشوبو موتينج مهاجم بايرن ميونيخ السابق.

ويتواجد هيرتا برلين في المركز الثاني عشر بدوري الدرجة الثانية الألماني برصيد 18 نقطة.

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ويفصل هيرتا برلين 4 نقاط فقط عن المركز الثالث بالمراكز المتنافسة على التأهل للدوري الألماني.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة بينما يلعب صاحب المركز الثالث ملحق.

ويدرس هيرتا برلين التعاقد مع مهاجم حر ليمكن ضمه دون مقابل.

موديست صاحب الـ 36 عاما بدون نادٍ منذ رحيله عن الأهلي ومناسب للانتقال لصفوف هيرتا برلين.

وسبق أن ارتبط اسم موديست بالانتقال لصفوف هامبورج وشالكة الألمانيين لكن المدرب نفى الأمر في ظل الغيابات التي ضربت صفوف فريقه.

اللاعب صاحب الـ36 عاما انضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي.

وشارك موديست مع الأهلي في 29 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع أربعة.

ورحل موديست عقب نهاية عقده مع الأهلي في يونيو الماضي.

وساهم في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

هيرتا برلين أنتوني موديست الدوري الألماني
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