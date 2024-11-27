النصر يستعيد لابورت وتاليسكا قبل مواجهة ضمك

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 16:58

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

استعاد النصر مدافعه الإسباني إيمريك لابورت ومهاجمه البرازيلي أندوسون تاليسكا قبل مواجهة ضمك.

وشارك لابورت في التدريبات الصباحية، الأربعاء، بعد أن عاد فجرًا من بلاده إلى العاصمة الرياض.

وأبدى لابورت جاهزيته لخوض مواجهة ضمك، الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي، وفقًا لجريدة السعودية.

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وخضع المدافع الإسباني للاختبار، بعد انقطاعه الفترة الماضية لوجوده في بلاده بسبب ظروف والده الصحية، مبديًا استعداده للمشاركة في المواجهة المقبلة.

كما شارك البرازيلي أندرسون تاليسكا في الجزء الأول من التدريب، تمهيدًا لرفع لياقته، بعد أن غاب الفترة الماضية للإصابة.

وغاب المهاجم البرازيلي عن لقاء الغرافة القطري الذي فاز به النصر 3ـ1 ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب عدم جاهزيته.

وأشارت الرياضية إلى أن قرار ستيفانو بيولي مدرب النصر سيحسم مشاركة تاليسكا ضد ضمك.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في جدول الدوري، بـ22 نقطة بعد 6 انتصارات، و4 تعادلات، مقابل هزيمة وحيدة.

وخاض لابورت آخر مباراة مع النصر ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 5 نوفمبر الجاري، قبل 22 يومًا.

ولعب مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي السابق مع الأصفر هذا الموسم 15 مباراة.

وتنوعت ما بين الدوري السعودي «9 مباريات»، ودوري أبطال آسيا للنخبة «2»، وكأس الملك «2»، وكأس السوبر «2»، بمعدل يصل 1289 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف.

وانضم لابورت إلى صفوف النصر في صيف 2023 بموجب عقد يستمر حتى 2026 قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويبلغ راتب لابورت 15 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى امتيازات أخرى بالعقد تصل إلى 20 مليون دولار سنويا.

أندرسون تاليسكا إيمريك لابورت النصر
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