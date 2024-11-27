نقل مباراة البنك الأهلي والأهلي إلى استاد السلام

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 16:50

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي - البنك الأهلي

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري من استاد القاهرة إلى استاد السلام.

ويلعب البنك الأهلي ضد الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من الدوري.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

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كما قررت الرابطة أيضا نقل مباراة زد إف سي ضد حرس الحدود من استاد القاهرة إلى السلام.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة مساء.

وذلك لاستمرار أعمال الصيانة والتطوير في استاد القاهرة.

وخاض الأهلي مباراة استاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة أمس الثلاثاء.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بالتساوي مع بيراميدز والمصري والاتحاد السكندري وبفارق الأهداف عنهم.

ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

الأهلي البنك الأهلي الدوري المصري
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