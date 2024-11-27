سكاي: يونايتد ينافس ليفربول على ضم مدافع بورنموث

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 16:22

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد × ليفربول

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن مانشستر يونايتد ينافس ليفربول على ضم ميلوس كيركيز ظهير أيسر بورنموث.

وأوضح التقرير أن المدافع المجري يحظى باهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه مع بورنموث.

وأضاف التقرير أن ليفربول يسعى لضمه، كما أنه ضمن قائمة طويلة من الخيارات لدى مانشستر يونايتد.

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يبحث يونايتد عن ظهير أيسر جديد، لكن المجري البالغ من العمر 21 عامًا ليس على رأس القائمة حاليًا، حسب التقرير.

ويمتد عقد اللاعب مع بورنموث حتى صيف 2028.

قبل أيام، ذكر موقع أنفيلد ووتش أن ليفربول خاطب بورنموث من أجل السماح له بالتفاوض مع ميلوس كيركيز البالغ من العمر 21 عاما.

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وأوضح التقرير أن تدعيم مركز الظهير الأيسر يعتبر أحد أكبر الأولويات لأرني سلوت مدرب ليفربول، مع دخول أندي روبرتسون للثلاثينيات من عمره، وعدم تألق كوستاس تسيميكاس مما يجعل وضعه ليس مستقرا مع النادي.

ويعول ليفربول على مديره الرياضي ريتشارد هيوز الذي نجح في ضم الدولي المجري إلى بورنموث في عام 2023، حين كان مديرا رياضيا للفريق.

في حالة انتقال كيركيز إلى ليفربول سيلتحق بزميله الدولي دومينيك سوبوسلاي.

وذكر التقرير أن ليفربول أجرى محادثات مع الظهير الأيسر في صيف عام 2023، لكنها فشلت لأن كيركيز كان يريد ضمانات باللعب كأساسي، لكن ليفربول لم يتمكن من توفير ذلك له في ذلك الوقت.

ولذلك اختار كيركيز الانتقال إلى بورنموث حتى يتمكن من النمو وتطوير مهاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأراد مانشستر يونايتد التعاقد معه في الصيف الماضي لكنه لم يوافق على دفع 40 مليون جنيه إسترليني التي طالب بها بورنموث في ذلك الوقت.

ليفربول مانشستر يوتايتد
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