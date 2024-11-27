قرعة كأس ملك إسبانيا - بدون برشلونة وريال مدريد.. أتليتكو يواجه فريقا من الدرجة الرابعة

أقيمت اليوم قرعة الدور الثاني لبطولة كأس ملك إسبانيا.

القرعة شهدت وقوع أتليتكو مدريد في مواجهة مع كاسيرينو من دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

وأعفيت أندية برشلونة وريال مدريد وأتليتك بلباو وريال مايوركا من المشاركة في الدور الثاني كونهم الفرق المشاركة في كأس السوبر الإسباني الذي سيقام بالسعودية.

وجاءت مباريات الدور الثاني كالتالي:

أوريهويلا × خيتافي.

ماربيلا × بورجوس.

يونيونيستاس × رايو فايكانو.

ريال أفيلا × بلد الوليد.

بارباسترو × إسبانيول.

يوروبا × لاس بالماس.

بونتيفيردا × فياريال.

كاسيرينو × أتليتكو مدريد.

أندورا × كارتاجينا.

قادش × إلدينسي.

سانت أندريو × ريال بيتيس.

ريال سرقسطة × غرناطة.

إستيبونا × ليجانيس.

لوجرونيس × جيرونا.

ديب مينيرا × ديبورتيفو ألافيس.

سالامانكا × سيلتا فيجو.

إجيا × فالينسيا.

راسين سانتاندير × سبورتنج خيخون.

أولوت × إشبيلية.

باركالدو × راسين فيرول.

كونكوينسي × ريال سوسيداد.

أورينسي × ديبورتيفو لاكورونيا.

كالتشورال ليونيسيا× ألميريا.

يكلانو × إلتشي.

سبتة × أوساسونا.

خيمناستيك × هويسكا.

زامورا× تينيريفي.

بونفيرادينا × كاتسيون.

وتقام المباريات خلال أيام 4 و5 و6 من شهر ديسمبر المقبل.