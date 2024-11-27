مدافع سيتي: عندما تستقبل 3 أهداف على أرضك عليك أن تعتبرها هزيمة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 15:34

كتب : FilGoal

ناثان أكي - مانشستر سيتي

اعتبر ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي أن تفريط فريقه في التقدم بثلاثية نظيفة قبل التعادل 3-3 مع فينورد في دوري أبطال أوروبا بمثابة هزيمة.

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام فينورد بنتيجة 3-3 على ملعب الاتحاد في الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال آكي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لم نكن في هذا الموقف كثيرا ولذلك يجب أن نظهر فيه شخصيتنا، عندما يبدو أن كل شيء يسير ضدنا والجميع يستبعدوننا يجب أن نبقى أقوياء من الناحية الذهنية ونؤمن بأنفسنا ونبقى معا".

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وأضاف الهولندي "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية وسيطرنا على المباراة، ثم تغير كل شيء بعدما سجلوا الهدف الأول".

آكي: يجب إظهار شخصيتنا

وتابع "عندما تكون متقدما 3-0 على أرضك لا يمكنك أبدا التنازل عن هذا التقدم بهذه الطريقة، الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله الآن هو الرد بقوة لأن الأمر يبدو وكأنه هزيمة عندما تستقبل 3 أهداف على أرضك".

وأتم "كانت ليلة صعبة للغاية بالنسبة لنا، الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله الآن هو التطلع إلى المباراة التالية أمام ليفربول، ستكون مباراة كبيرة وعلينا عبورها".

ورغم تقدم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، إلا أن الضيوف نجحوا في العودة وتسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق الـ15 الأخيرة لينجح في اقتناص نقطة صعبة.

وفشل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز في المباراة السادسة على التوالي في كافة البطولات.

سيتي سقط أمام توتنام مرتين في الكأس والدوري الإنجليزي، وأمام سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، وأمام بورنموث وبرايتون في الدوري الإنجليزي، قبل التعادل أمام فينورد.

واكتفى مانشستر سيتي بالوصول للنقطة الثامنة بعد 5 جولات بفوزين وتعادلين وهزيمة، في المركز الـ15، فيما رفع فينورد رصيده لـ7 نقاط في المركز الـ20 بجدول ترتيب دوري الأبطال.

مانشستر سيتي فينورد ناثان أكي
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