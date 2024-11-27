المدير الرياضي لـ بايرن: نرغب في استمرار كيميتش ولكنه لم يعطي موافقته بعد

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 15:00

كتب : FilGoal

احتفال يوشوا كيميتش بهدفه ضد أرسنال

شدد ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ على رغبة الفريق في استمرار جوشوا كيميتش مع الفريق.

جوشوا كيميتش

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وفاز بايرن ميونيخ على باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا بالجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال إيبيرل للصحفيين عقب المباراة: "أنا وجوشوا منفتحين على استمراره والمحادثات إيجابية وعندما يكون مستعدا ويوافق على عرضنا سيتم الأمر ولكن هذا لم يحدث حتى الآن".

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وأضاف "يجب على كيميتش أن يقرر ما إذا كان يريد خوض مغامرة كبيرة في مسيرته أو أن يكون أسطورة أخرى لنادي بايرن ميونيخ".

وينتهي تعاقد كيميتش مع بايرن ميونيخ في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع بشهر يناير مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب بصفوفه من الموسم المقبل.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الـ 11 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.

جوشوا كيميتش بايرن ميونيخ
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