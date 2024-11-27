جماهير ليفربول تستخدم حيلة تقليدية لإزعاج لاعبي ريال مدريد ليلة المباراة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 14:40

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد

استخدمت جماهير ليفربول حيلة تقليدية من أجل إزعاج لاعبي ريال مدريد ليلة المباراة المرتقبة بينهما يوم الأربعاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وذهب العديد من جماهير ليفربول إلى محيط الفندق الذي يقيم فيه لاعبي ريال مدريد وقاموا بإطلاق الألعاب النارية في الثانية من صباح الأربعاء.

أخبار متعلقة:
بيلينجهام يكشف طريقة أنشيلوتي في التعامل مع فريقه قبل لقاء ليفربول ماركا: ريال مدريد سيناقش ليفربول حول مستقبل ألكسندر أرنولد قبل صدام الأربعاء جوارديولا: من الصعب تقبل نتيجة لقاء فينورد.. ولهذا السبب استبدلت آكي رقم قياسي ينتظر صلاح أمام ريال مدريد

وسعى جمهور ليفربول لإزعاج لاعبي الفريق الملكي لفترة من الزمن خلال ليلة المباراة.

حيلة إزعاج الفريق الضيف يستخدمها المشجعون في كل أنحاء العالم منذ قديم الأزل، وذلك حتى لا ينعم لاعب الفريق الضيف بنوم هادئ مما قد يؤثر عليه وقت المباراة.

يذكر أن جماهير ليفربول قامت بالأمر نفسه خلال اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين على ملعب أنفيلد عام 2023، وقتها فاز ريال مدريد بنتيجة 5-2.

النادي الملكي يهيمن بقوة على مواجهات الفريقين في السنوات الـ10 الأخيرة، إذ فاز في 7 مباريات من أصل 8، بينهم نهائي دوري الأبطال مرتين.

كما أن ريال مدريد لم يخسر من ليفربول طوال هذه المدة، فقد تعادلا سلبيا في المباراة الثامنة.

ويدخل ليفربول المباراة وهو المركز الثالث مؤقتا، بعدما حقق 12 نقطة من 4 مباريات، فقد اعتلى إنتر القمة وبرشلونة الوصافة من 5 مباريات.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الـ21 برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارتين.

ريال مدريد ليفربول
نرشح لكم
مدافع سيتي: عندما تستقبل 3 أهداف على أرضك عليك أن تعتبرها هزيمة بيلينجهام يكشف طريقة أنشيلوتي في التعامل مع فريقه قبل لقاء ليفربول كومباني: خدعة سان جيرمان التكتيكية لم تفاجئني.. ولا أفهم نظام دوري الأبطال حتى الآن جوارديولا: من الصعب تقبل نتيجة لقاء فينورد.. ولهذا السبب استبدلت آكي فليك: سعيد بوسط ملعب برشلونة.. وواثق من عودة دي يونج لمستواه رقم قياسي ينتظر صلاح أمام ريال مدريد مواعيد مباريات الأربعاء 27 نوفمبر - ريال مدريد يواجه ليفربول.. والمصري والزمالك بالكونفدرالية تحدث لأول مرة.. فينورد يلحق بمانشستر سيتي وجوارديولا أرقاما سلبية
أخر الأخبار
النصر يستعيد لابورت وتاليسكا قبل مواجهة ضمك 7 دقيقة | سعودي في الجول
نقل مباراة البنك الأهلي والأهلي إلى استاد السلام 15 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: يونايتد ينافس ليفربول على ضم مدافع بورنموث 44 دقيقة | ميركاتو
منافس بيراميدز - إصابة ياسين مرياح بقطع في الرباط الصليبي 50 دقيقة | الوطن العربي
قرعة كأس ملك إسبانيا - بدون برشلونة وريال مدريد.. أتليتكو يواجه فريقا من الدرجة الرابعة ساعة | الكرة الأوروبية
مدافع سيتي: عندما تستقبل 3 أهداف على أرضك عليك أن تعتبرها هزيمة ساعة | دوري أبطال أوروبا
استعدادا لكأس العالم للأندية.. الأهلي يشارك في اجتماع فيفا ساعة | كأس العالم للأندية
المدير الرياضي لـ بايرن: نرغب في استمرار كيميتش ولكنه لم يعطي موافقته بعد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته