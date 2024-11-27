جماهير ليفربول تستخدم حيلة تقليدية لإزعاج لاعبي ريال مدريد ليلة المباراة

استخدمت جماهير ليفربول حيلة تقليدية من أجل إزعاج لاعبي ريال مدريد ليلة المباراة المرتقبة بينهما يوم الأربعاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وذهب العديد من جماهير ليفربول إلى محيط الفندق الذي يقيم فيه لاعبي ريال مدريد وقاموا بإطلاق الألعاب النارية في الثانية من صباح الأربعاء.

وسعى جمهور ليفربول لإزعاج لاعبي الفريق الملكي لفترة من الزمن خلال ليلة المباراة.

حيلة إزعاج الفريق الضيف يستخدمها المشجعون في كل أنحاء العالم منذ قديم الأزل، وذلك حتى لا ينعم لاعب الفريق الضيف بنوم هادئ مما قد يؤثر عليه وقت المباراة.

يذكر أن جماهير ليفربول قامت بالأمر نفسه خلال اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين على ملعب أنفيلد عام 2023، وقتها فاز ريال مدريد بنتيجة 5-2.

النادي الملكي يهيمن بقوة على مواجهات الفريقين في السنوات الـ10 الأخيرة، إذ فاز في 7 مباريات من أصل 8، بينهم نهائي دوري الأبطال مرتين.

كما أن ريال مدريد لم يخسر من ليفربول طوال هذه المدة، فقد تعادلا سلبيا في المباراة الثامنة.

ويدخل ليفربول المباراة وهو المركز الثالث مؤقتا، بعدما حقق 12 نقطة من 4 مباريات، فقد اعتلى إنتر القمة وبرشلونة الوصافة من 5 مباريات.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الـ21 برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارتين.

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