الدبيس: سعيد بالعودة للمشاركة مع الأهلي وأشكر كولر

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 14:24

كتب : FilGoal

كريم الدبيس - الأهلي ضد استاد أبيدجان

عبر كريم الدبيس لاعب الأهلي عن سعادته بالعودة من جديد للمشاركة مع فريقه في المباراة.

كريم الدبيس

النادي : الأهلي

الأهلي

وشارك الظهير الأيسر في فوز الأهلي على استاد أبيدجان في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ودخل الدبيس كبديل في الشوط الثاني بدلا من الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله.

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وقال الدبيس في تصريحات نقلها موقع ناديه الرسمي: "الفوز على استاد أبيدجان برباعية هو بداية قوية للأهلي في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "حققنا فوزا مهما للغاية وفي توقيت مناسب، وبالتأكيد لم نكن نتمنى أن نستقبل هدفين خلال اللقاء، ولكن نشكر الله على الفوز وأبارك للجمهور الذي دعمنا".

وأكمل "الفوز بنتيجة كبيرة يمنحنا دفعة قوية لتحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة، وهو ما نهدف إليه في رحلة الدفاع عن اللقب".

وشدد "بالتأكيد سعيد للغاية بحصولي على الفرصة والعودة إلى المشاركة في المباريات بعد فترة من الغياب، وأشكر الجهاز الفني على ثقته، وأنا أحاول دائمًا أن أجتهد وأقدم كل ما يمكنني لأكون عند حسن الظن بي".

وأتم تصريحاته "المباريات القادمة صعبة، خاصة مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، والفريق لا يشغل نفسه في الوقت الراهن سوى بمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري".

وحقق الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المجموعة التي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة بدوري الأبطال ضد أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا.

وقبل مواجهة أورلاندو يلعب الأهلي في الدوري ضد البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي يوم السبت المقبل 1 ديسمبر 2024.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بالتساوي مع بيراميدز والمصري والاتحاد السكندري وبفارق الأهداف عنهم.

ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

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