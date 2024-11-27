الدبيس: سعيد بالعودة للمشاركة مع الأهلي وأشكر كولر

عبر كريم الدبيس لاعب الأهلي عن سعادته بالعودة من جديد للمشاركة مع فريقه في المباراة.

كريم الدبيس النادي : الأهلي الأهلي

وشارك الظهير الأيسر في فوز الأهلي على استاد أبيدجان في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ودخل الدبيس كبديل في الشوط الثاني بدلا من الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله.

وقال الدبيس في تصريحات نقلها موقع ناديه الرسمي: "الفوز على استاد أبيدجان برباعية هو بداية قوية للأهلي في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "حققنا فوزا مهما للغاية وفي توقيت مناسب، وبالتأكيد لم نكن نتمنى أن نستقبل هدفين خلال اللقاء، ولكن نشكر الله على الفوز وأبارك للجمهور الذي دعمنا".

وأكمل "الفوز بنتيجة كبيرة يمنحنا دفعة قوية لتحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة، وهو ما نهدف إليه في رحلة الدفاع عن اللقب".

وشدد "بالتأكيد سعيد للغاية بحصولي على الفرصة والعودة إلى المشاركة في المباريات بعد فترة من الغياب، وأشكر الجهاز الفني على ثقته، وأنا أحاول دائمًا أن أجتهد وأقدم كل ما يمكنني لأكون عند حسن الظن بي".

وأتم تصريحاته "المباريات القادمة صعبة، خاصة مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، والفريق لا يشغل نفسه في الوقت الراهن سوى بمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري".

وحقق الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المجموعة التي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.