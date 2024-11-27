دوري NBA – فوز مثير لـ ميلوكي على ميامي في كأس الإمارات.. وصنز يدمر ليكرز

فاز ميلوكي باكس على ميامي هيت في مباراة مثيرة جمعت الفريقين ضمن دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بنتيجة 106-103.

وجمعت المباراة الفريقين أيضا في بطولة كأس الإمارات التي تدخل ضمن دوري NBA.

ورغم غياب يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي إلا أن داميان ليلارد تألق وسجل 37 نقطة في فوز فريقه على ميامي منها 8 ثلاثيات، كما أكمل 12 تمريرة مساعدة لزملائه.

على الجانب الآخر سجل جيمي باتلر نجم ميامي 23 نقطة في المباراة.

ويتصدر ميلوكي باكس ترتيب المجموعة الثانية من القسم الشرقي لبطولة كأس الإمارات التي تدخل مبارياتها ضمن دوري NBA.

في مباراة أخرى اكتسح فريق فينيكس صنز نظيره لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 127-100.

وشهدت المباراة تألق الثنائي العائد من الإصابة لفريق فينيكس كيفين دورانت وبرادلي بيل.

وسجل دورانت 23 نقطة، وبرادلي بيل 23 نقطة، كما سجل ديفين بوكر 26 نقطة.

بينما سجل ليبرون جيمس 18 نقطة لفريقه ليكرز، وسجل أنتوني ديفيز 25 نقطة.

في باقي المباريات فاز سان أنطونيو سبيرز على يوتا جاز بنتيجة 128-115.

وانتصر هيوستن روكيتس على مينيسوتا تمبرولفوز بنتيجة 117-11، وفاز أيضا شيكاغو بولز على واشنطن ويزاردز بنتيجة 127-108.