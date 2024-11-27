الشحات: أعد جمهور الأهلي ببطولة إفريقيا الثالثة على التوالي

يرغب حسين الشحات لاعب الأهلي في التتويج خلال الموسم الجاري ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشحات عبر قناة ناديه: "لا نخاف من أي شيء طالما جمهور الأهلي يدعمنا، وأتمنى التوفيق للفريق هذا الموسم لأننا نشارك في بطولات كثيرة وأعد الجمهور بالفوز ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي".

وأضاف "هدفنا هو الوصول لنهائي إفريقيا للمرة السادسة على التوالي ثم الفوز بالبطولة لإسعاد جماهير الأهلي".

وأكمل "قبل نهائي إفريقيا 2020 ضد الزمالك أخبرت معلول قبل نهائي القرن أنني توقعت التسجيل من صناعته وبعدما أهدرت الكرة في القائم جاء لي وسألني (هو ده الهدف اللي انت قولت هتجيبه)".

وأتم تصريحاته "لا أفكر في تحطيم الأرقام القياسية أجتهد فقط والتوفيق يأتي من الله".

وارتقى حسين الشحات لاعب الأهلي إلى المركز الرابع في قائمة هدافي الأحمر في بطولات إفريقيا المختلفة عبر التاريخ.

وسجل حسين الشحات هدف الأهلي الثالث في شباك استاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر 4-2.

ووصل الشحات إلى هدفه رقم 21 مع الأهلي في بطولات إفريقيا ليصل إلى الرابع في قائمة الهدافين متخطيا وليد سليمان.

ولا يزال أمام الشحات الثلاثي التاريخي محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة وعماد متعب في المراكز الثلاثة الأولى.

وأصبح ترتيب قائمة هدافي الأهلي في إفريقيا كالآتي:

محمود الخطيب 37 هدفا

محمد أبو تريكة 32 هدفا

عماد متعب 28 هدفا

حسين الشحات 21 هدفا

وليد سليمان 20 هدفا

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