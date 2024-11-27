دوري المحترفين - أمير عزمي مجاهد مدربا للداخلية خلفا لعيد مرازيق

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 13:49

كتب : رضا السنباطي

أمير عزمي - جروس - أوباما - الزمالك - الإنتاج الحربي

أعلن نادي الداخلية تعيين أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا للفريق خلفا لعيد مرازيق.

وكان مرازيق قد رحل عن تدريب الفريق بعد الخسارة من طنطا في الجولة التاسعة من دوري المحترفين المصري.

وقاد مرازيق الداخلية في الجزء الأخير من الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي وبعد هبوط الفريق استمر بدوري المحترفين.

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وفاز الفريق في مباراتيت وتعادل مثلهما وخسر 5 مباريات تحت قيادة مرازيق بدوري المحترفين.

ويحتل الداخلية حاليا المركز 19 المؤدي للهبوط لدوري القسم الثاني ب برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن لافيينا صاحب المركز 17.

أمير عزمي مجاهد صاحب الـ 41 عاما سيخوض تجربته التدريبية كرجل أول للمرة الرابعة بعد توليه قيادة كل من السكة الحديد والنجوم والمنيا من قبل.

وسبق لعزمي تولي منصب المدرب المساعد في الزمالك خلال الفترة من ديسمبر 2021 وحتى فبراير 2022.

ويساعد أمير عزمي مجاهد في تدريب الداخلية كل من، عمر جمال وعبد الله الشحات مدربين ووسام إسماعيل مدربا لحراسة المرمى ويحتل الداخلية.

وأصبح الداخلية 8 فريق يجري تغييرا فنيا بدوري المحترفين حتى الآن.

دوري المحترفين الداخلية أمير عزمي مجاهد
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