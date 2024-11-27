بعد غياب 3 أشهر.. محمد شريف يعود لصفوف الخليج
الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 13:36
كتب : FilGoal
أصبح محمد شريف مهاجم فريق الخليج جاهزا للمشاركة مع فريقه في المباريات بعدما تعافى من إصابته.
ويغيب شريف عن الملاعب منذ 3 أشهر، بسبب تمزق في عضلة الفخذ أواخر أغسطس الماضي.
وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن تعافى من الإصابة وانضم إلى تدريبات فريقه يوم الثلاثاء.
وذلك استعدادا لمواجهة القادسية في الدوري السعودي يوم الجمعة.
ينتظر أن يحدد قرار مشاركة المهاجم المصري في اللقاء بصفة أساسية من عدمها خلال التدريب الأخير الذي يسبق مواجهة القادسية.
شريف صاحب الـ28 عاما لعب هذا الموسم مباراتين فقط مع نادي الخليج قبل أن يتعرض للإصابة.
يذكر أن شريف انضم إلى الخليج، الصيف قبل الماضي، قادمًا من الأهلي.
وخاض مع الخليج 38 مباراة سجَّل خلالها 6 أهداف وقدَّم تمريرتين حاسمتين.
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