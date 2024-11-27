مدرب سوهاج يكشف لـ في الجول كيف أنقذ الحكم لاعب فريق صدفا بالملعب

كشف عبده محمود المدير الفني لسوهاج عن إنقاذ أحمد ربيع ياسين حكم مباراة فريقه ضد صدفا للاعب بأرض الملعب.

وقال محمود لـ FilGoal.com: "خلال مواجهة صدفا مع سوهاج بدوري القسم الثالث، اصطدم لاعبين وسقطا أرضا، قمت بتغيير لاعب فريقي المصاب ولكن صدفا كان قد أنهى تبديلاته وطلب لاعبه النزول ورفض الحكم أحمد ربيع ياسين الذي يعمل أيضا كأخصائي تمريض لأنه قام بقياس درجة القلب وظهرت النبضات ضعيفة لذلك نصح الجهاز الفني بعدم دخوله إلى الملعب".

"على الرغم من نصيحة الحكم أصر اللاعب على المشاركة وبعد أقل من دقيقة سقط من جديد مغشيا عليه ودخل المسعفين وقاموا بمساعدة الحكم في إسعافه من جديد ليستعيد وعيه وتم نقله إلى المستشفى".

"المباراة توقفت لمدة 4 دقائق بعد سقوط اللاعب ثم توقفت من جديد 6 دقائق، وكانت مباراة قوية وانتصرنا بنتيجة 3-2 ولكن ما يهمنا صحة اللاعبين والحفاظ عليهم".

"أحمد ربيع ياسين أخصائي تمريض بقسم رعاية القلب والتحق بالتحكيم منذ 8 سنوات وهو حكم درجة أولى ويبلغ من العمر 29 عاما".

ويلعب سوهاج في دوري القسم الثالث المصري.