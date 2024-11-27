أكرم توفيق: أفضل المشاركة في وسط الملعب.. ولا أخاف على الدوري وإفريقيا

يُفضل أكرم توفيق لاعب الأهلي المشاركة في وسط الملعب بدلا من الظهير الأيمن.

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

وقال توفيق عبر قناة ناديه: "المشاركة في وسط الملعب بالنسبة لي أفضل من الظهير الأيمن، ولكن في الأهلي يجب أن تشارك في أي مركز وتنفذ المطلوب منك".

وأضاف "في الأهلي ندعم كل اللاعبين سواء في الملعب أو خارج الملعب، واللاعبين الكبار يوجهون الصغار باستمرار ويمنحوهم النصائح للظهور بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "لا أخاف على الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، الأهلي إذا كان في حالته الطبيعية لن نخشى أي فريق آخر".

وانضم أكرم توفيق البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الأهلي في عام 2016 قادما من إنبي.

وخرج للإعارة إلى الجونة قبل أن يعود للأهلي مرة أخرى.

وفي عام 2020 تحول أكرم توفيق للمشاركة في مركز الظهير الأيمن مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بسبب إصابة محمد هاني.

ومنذ ذلك الحين ويلعب أكرم توفيق في مركزي الظهير الأيمن ووسط الملعب.

جدير بالذكر أن أكرم توفيق شقيق أحمد توفيق لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، وعبد العزيز توفيق لاعب إنبي وطلائع الجيش السابق.