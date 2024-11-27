بيلينجهام يكشف طريقة أنشيلوتي في التعامل مع فريقه قبل لقاء ليفربول

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 12:39

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - بيلينجهام

كشف جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الطريقة التي يتعامل بها مدربه كارلو أنشيلوتي مع فريقه قبل المباريات الكبرى مثل لقاء ليفربول.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وقال بيلينجهام في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نأمل أن نقدم أمام ليفربول الأداء الجيد الذي قدمناه في المباراتين الأخيرتين".

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وأضاف الدولي الإنجليزي "في غرفة الملابس هناك الكثير من الثقة. لقد تعرضنا لإصابات من قبل وقاومنا. أثق كثيرا في قوة الفريق".

وأكمل "ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. إنه فريق جيد ويعج باللاعبين المتميزين. ستكون المباراة اختبارا صعبا بالنسبة لنا، وسنعمل بجد للفوز بالمباراة".

وتابع "هدوء كارلو أنشيلوتي يؤثر بشكل إيجابي على غرفة تبديل الملابس، وأسلوبه المريح للغاية مناسب جدا في هذه المباريات المهمة".

وواصل "إصابة فينيسيوس جونيور؟ إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل. اعتدنا على تواجده، غيابه خسارة كبيرة، ولكن لديّ ثقة في بقية اللاعبين".

وأتم "كيليان مبابي يتلقى انتقادات مبالغ فيها، أعتقد أن ما قدمه كان إيجابيا للغاية. إنه مذهل في التدريبات، أنا مقتنع أنه سيتحسن أكثر".

ويدخل ليفربول المباراة وهو المركز الثالث مؤقتا، بعدما حقق 12 نقطة من 4 مباريات، فقد اعتلى إنتر القمة وبرشلونة الوصافة من 5 مباريات.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الـ21 برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارتين.

النادي الملكي يهيمن بقوة على مواجهات الفريقين في السنوات الـ10 الأخيرة، إذ فاز في 7 مباريات من أصل 8، بينهم نهائي دوري الأبطال مرتين.

كما أن ريال مدريد لم يخسر من ليفربول طوال هذه المدة، فقد تعادلا سلبيا في المباراة الثامنة.

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