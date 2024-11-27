كومباني: خدعة سان جيرمان التكتيكية لم تفاجئني.. ولا أفهم نظام دوري الأبطال حتى الآن

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 12:13

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني - بايرن ميونيخ

شدد فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ على أهمية جوشوا كيميتش في مشروع الفريق الحالي.

وفاز بايرن ميونيخ على باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل في الجولة السادسة من الدول الأول دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا سعيد بكل تأكيد بالضغط والانضباط في الشوط الأول، كان بإمكاننا تسجيل هدف أو هدفين آخرين ولكن النتيجة جيدة".

أخبار متعلقة:
بايرن يهزم باريس برأسية كورية.. وهدف عكسي يضع إنتر في صدارة أوروبا تشكيل أبطال أوروبا – كين يقود هجوم بايرن.. وتبديلات في باريس سان جيرمان مؤتمر لويس إنريكي: بايرن ميونيخ هو أكثر فريق يشبهنا في أوروبا سكاي توضح موقف بايرن من الاهتمام بضم مرموش

وواصل "خدعة سان جيرمان التكتيكية لم تفاجئني لأنهم بالفعل لعبوا بدون مهاجم صريح في مباريات سابقة".

وتابع "أداء كيم مين جاي؟ ليس هو فقط لقد لقت قبل أن نلعب أي مباراة أن طاقة الفريق كبيرة وعلينا فقط أن نعمل، وكان من اليوم الأول هدفنا أن نجعل المهاجمين غير سعداء بمواجهة مدافعينا، المدافعين لا يمكنهم إخراج أفضل ما لديهم في مباراة واحدة ولكنهم بحاجة إلى 10 أو 15 مباراة على الأقل وكذلك حراسة المرمى، نحن على الطريق الصحيح حاليأ".

وأضاف "كيميتش لعب كل دقيقة ممكنة حتى الآن، هو يظهر في كل مباراة أهميته بالنسبة لنا وتفاصيل العقد لا تهمني ولكن دوري هو أن يكون كل لاعب سعيد ومتحمس ويرغب في القتال من أجل النادي وأنا أحصل على ذلك الشعور كل يوم من جوشوا وأي شيء آخر بينه وبين الإدارة وأنا أحترم ذلك".

وأتم "لا أنظر إلى جدول الترتيب بعد لأنني لا أفهمه بعد، ولكن أتمنى أن يكون وضعنا جيدا عقب نهاية المباريات، نريد أن نفوز في كل المباريات المتبقية وحينها ستكون فرصتنا كبيرة في احتلال المراكز الـ 8 الأولى".

بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مدافع سيتي: عندما تستقبل 3 أهداف على أرضك عليك أن تعتبرها هزيمة جماهير ليفربول تستخدم حيلة تقليدية لإزعاج لاعبي ريال مدريد ليلة المباراة بيلينجهام يكشف طريقة أنشيلوتي في التعامل مع فريقه قبل لقاء ليفربول جوارديولا: من الصعب تقبل نتيجة لقاء فينورد.. ولهذا السبب استبدلت آكي فليك: سعيد بوسط ملعب برشلونة.. وواثق من عودة دي يونج لمستواه رقم قياسي ينتظر صلاح أمام ريال مدريد مواعيد مباريات الأربعاء 27 نوفمبر - ريال مدريد يواجه ليفربول.. والمصري والزمالك بالكونفدرالية تحدث لأول مرة.. فينورد يلحق بمانشستر سيتي وجوارديولا أرقاما سلبية
أخر الأخبار
النصر يستعيد لابورت وتاليسكا قبل مواجهة ضمك 7 دقيقة | سعودي في الجول
نقل مباراة البنك الأهلي والأهلي إلى استاد السلام 15 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: يونايتد ينافس ليفربول على ضم مدافع بورنموث 44 دقيقة | ميركاتو
منافس بيراميدز - إصابة ياسين مرياح بقطع في الرباط الصليبي 51 دقيقة | الوطن العربي
قرعة كأس ملك إسبانيا - بدون برشلونة وريال مدريد.. أتليتكو يواجه فريقا من الدرجة الرابعة ساعة | الكرة الأوروبية
مدافع سيتي: عندما تستقبل 3 أهداف على أرضك عليك أن تعتبرها هزيمة ساعة | دوري أبطال أوروبا
استعدادا لكأس العالم للأندية.. الأهلي يشارك في اجتماع فيفا ساعة | كأس العالم للأندية
المدير الرياضي لـ بايرن: نرغب في استمرار كيميتش ولكنه لم يعطي موافقته بعد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته