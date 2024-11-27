كومباني: خدعة سان جيرمان التكتيكية لم تفاجئني.. ولا أفهم نظام دوري الأبطال حتى الآن

شدد فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ على أهمية جوشوا كيميتش في مشروع الفريق الحالي.

وفاز بايرن ميونيخ على باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل في الجولة السادسة من الدول الأول دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا سعيد بكل تأكيد بالضغط والانضباط في الشوط الأول، كان بإمكاننا تسجيل هدف أو هدفين آخرين ولكن النتيجة جيدة".

وواصل "خدعة سان جيرمان التكتيكية لم تفاجئني لأنهم بالفعل لعبوا بدون مهاجم صريح في مباريات سابقة".

وتابع "أداء كيم مين جاي؟ ليس هو فقط لقد لقت قبل أن نلعب أي مباراة أن طاقة الفريق كبيرة وعلينا فقط أن نعمل، وكان من اليوم الأول هدفنا أن نجعل المهاجمين غير سعداء بمواجهة مدافعينا، المدافعين لا يمكنهم إخراج أفضل ما لديهم في مباراة واحدة ولكنهم بحاجة إلى 10 أو 15 مباراة على الأقل وكذلك حراسة المرمى، نحن على الطريق الصحيح حاليأ".

وأضاف "كيميتش لعب كل دقيقة ممكنة حتى الآن، هو يظهر في كل مباراة أهميته بالنسبة لنا وتفاصيل العقد لا تهمني ولكن دوري هو أن يكون كل لاعب سعيد ومتحمس ويرغب في القتال من أجل النادي وأنا أحصل على ذلك الشعور كل يوم من جوشوا وأي شيء آخر بينه وبين الإدارة وأنا أحترم ذلك".

وأتم "لا أنظر إلى جدول الترتيب بعد لأنني لا أفهمه بعد، ولكن أتمنى أن يكون وضعنا جيدا عقب نهاية المباريات، نريد أن نفوز في كل المباريات المتبقية وحينها ستكون فرصتنا كبيرة في احتلال المراكز الـ 8 الأولى".