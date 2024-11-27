ماركا: ريال مدريد سيناقش ليفربول حول مستقبل ألكسندر أرنولد قبل صدام الأربعاء

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 11:58

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول

ذكرت جريدة ماركا أن إدارة ريال مدريد ستستغل وجودها في ملعب أنفيلد من أجل الحديث مع نظيرتها في ليفربول حول مستقبل ترينت ألكسندر أرنولد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

وأوضح التقرير أن المحادثات ستتم أثناء جلسة العشاء قبل مباراة الأربعاء.

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وأضاف التقرير أن العلاقة الرائعة بين الناديين قد تسهل رحيل ترينت بنهاية الموسم للفريق الملكي، ففي بداية الموسم أجريت مكالمة من طرف ليفربول لإدارة ريال مدريد وكان السؤال واضحًا ومباشرا "هل تريدون حقًا ألكسندر أرنولد؟".

يذكر أن ترينت أصبح جاهزا لخوض اللقاء بعدما شارك في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

قبل أسبوعين، أفادت منصة ريليفو أن ريال مدريد حاول ضم ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وحسبما ذكر التقرير أن ريال مدريد حاول تعويض إصابة ظهيره الأيمن داني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي بضم ألكسندر أرنولد في الشتاء.

لكن اللاعب الإنجليزي إن رحل عن ليفربول لا يرغب في ترك النادي في منتصف الموسم بل في نهايته، حسب التقرير.

وينتهي تعاقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وحتى الآن لم يستطع ليفربول تجديد تعاقده بالإضافة لمحمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

ويعد صاحب الـ26 عاما من ناشئي ليفربول وتم تصعيده للفريق الأول في سنة 2016.

وخاض أرنولد مع ليفربول 325 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 83 آخرين.

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