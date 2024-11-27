السولية: هدفي في نهائي القرن تعرض للظلم.. ولا تستفزوا لاعبي وجمهور الأهلي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 11:54

كتب : FilGoal

عمرو السولية

يرى عمرو السولية لاعب وسط الأهلي أن هدفه في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 ضد الزمالك لم يحظى بالاهتمام المنتظر بسبب تسجيله في بداية المباراة.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال السولية عبر قناة الأهلي: "هدفي في نهائي القرن تعرض للظلم بسبب هدف أفشة الذي جاء في الوقت القاتل وجلب البطولة للأهلي".

وأضاف "فايلر أكثر مدرب طور في أدائي وأكثر مدرب لعبت معه بشكل جيد".

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وأكمل "بعد رحيل فايلر المفاجئ شعرنا بالتوتر ولم نتوقع أن يأتي بدلا منه موسيماني ليكمل بطولة إفريقيا".

وواصل "أول مقابلة لنا مع موسيماني أخبرنا أنه يعرف كل لاعبي الأهلي بالتفصيل ويعرف أرقام جميع اللاعبين، وكان معه فريق عمل مميز".

وأردف "موسيماني أخبرنا أنه يعلم مميزات كل لاعب وعيوب كل لاعب وأنه يعرف إفريقيا جيدا ويحفظ كل فريق كيف يلعب، وأنه سيضع خطة جديدة إذا حفظها الفريق سننتقل لمكان آخر وسنفوز في المباريات بسهولة".

وكشف "جددت تعاقدي مع الأهلي لمدة سنة وينتهي بنهاية الموسم الجاري، وأتمنى أتواجد مع الأهلي حتى آخر يوم لي في الملاعب".

وأكد "جمهور الأهلي هو أهم شيء وهو رقم 1 بالنسبة لنا ووجوده هو أكبر دافع لنا".

واستطرد "بعد مباراة السوبر الإفريقي وصل لكل اللاعبين أننا كنا سيئين وفي حالة سلبية والجميع خارج تركيزه، لكنا شعرنا بالتقصير ولم نبحث عن مبررات للخسارة واعترفنا أننا السبب".

وأتم تصريحاته "كنا ننتظر قدوم السوبر المصري سريعا لتعويض خسارة السوبر الإفريقي وبالفعل فزنا بالبطولة، ثم بعدها مباراة العين الذي أثبتت ضرورة عدم استفزاز لاعبي وجمهور الأهلي بتصريحات تقلل من شأن الفريق".

الأهلي عمرو السولية الدوري المصري
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