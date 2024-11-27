جوارديولا: من الصعب تقبل نتيجة لقاء فينورد.. ولهذا السبب استبدلت آكي

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أسباب تفريط فريقه في التقدم بثلاثية نظيفة قبل التعادل 3-3 مع فينورد في دوري أبطال أوروبا.

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام فينورد بنتيجة 3-3 على ملعب الاتحاد في الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من الصعب تقبل هذه النتيجة، كانت المباراة جيدة سجلنا ثلاثة أهداف وكان بإمكاننا تسجيل المزيذ لكن في النهاية لم نستطع فعل ذلك".

وأضاف "نجد دائما طريقة للفوز بالمباريات لكن بعدما كانت النتيجة 3-0، لم نتمكن من تسجيل الهدف الرابع أو الخامس".

وأكمل المدرب الإسباني "لقد قدمنا ​​مباراة جيدة ولكن بعد ذلك لم نتمكن من السيطرة على الدقائق الأخيرة، علينا أن نقبل ذلك في ظل ظروف عديدة".

وتابع "حين كانت النتيجة 3-0 قبل 20 دقيقة من النهاية لم أشعر أن المباراة كانت في خطر، لذلك استبدلت ناثان آكي الذي أصيب عدة مرات ولم أرغب في تعريضه للخطر".

وأتم "لسوء الحظ، لم نكن أقوياء بما يكفي وكان علينا تجنب الأخطاء، علينا الاستعداد والتعافي قبل مواجهة ليفربول".

ورغم تقدم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، إلا أن الضيوف نجحوا في العودة وتسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق الـ15 الأخيرة لينجح في اقتناص نقطة صعبة.

وفشل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز في المباراة السادسة على التوالي في كافة البطولات.

سيتي سقط أمام توتنام مرتين في الكأس والدوري الإنجليزي، وأمام سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، وأمام بورنموث وبرايتون في الدوري الإنجليزي، قبل التعادل أمام فينورد.

واكتفى مانشستر سيتي بالوصول للنقطة الثامنة بعد 5 جولات بفوزين وتعادلين وهزيمة، في المركز الـ15، فيما رفع فينورد رصيده لـ7 نقاط في المركز الـ20 بجدول ترتيب دوري الأبطال.

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