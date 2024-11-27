رقم قياسي ينتظر صلاح أمام ريال مدريد

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ريال مدريد يوم الأربعاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

ويحتاج صلاح لهدف وحيد ليصل لهدفه رقم 50 مع ليفربول أوروبيا، بما في ذلك المراحل التمهيدية.

ويحتاج المصري لهدفين ليصل لهدفه رقم 50 مع ليفربول أوروبيا، في الأدوار الرئيسية.

الهدف المنتظر سيجعل صلاح يصل للهدف رقم 50 في مسيرته في دوري الأبطال ضمن قائمة تضم 10 لاعبين فقط وصلوا لهذا الرقم في دوري الأبطال من قبل.

الأهداف الـ49 التي سجلها الدولي المصري، بينها 43 هدفا بقميص ليفربول، و5 مع بازل وهدف وحيد مع روما.

يذكر أن صلاح لعب ضد ريال مدريد 8 مباريات، 2 بقميص روما و6 بقميص ليفربول.

ولم يحقق لاعب بازل السابق الفوز أبدا على ريال مدريد، إذ خسر 7 مباريات وتعادل في واحدة.

وهز صلاح شباك ريال مدريد مرتين وصنع هدفا.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم مع ليفربول إلى 12 هدفا، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 367 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 223 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.