مواعيد مباريات الأربعاء 27 نوفمبر - ريال مدريد يواجه ليفربول.. والمصري والزمالك بالكونفدرالية

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 10:36

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

يفتتح اليوم كلا من المصري والزمالك مبارياتهما بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا

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شتورم جراتس × جيرونا.. 7:45 مساء - بي إن سبورت 2.

ريد ستار بليجراد × شتوتجارت.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

إيندهوفن × شاختار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

موناكو × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ليفربول × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

دينامو زغرب × بوروسيا دورتموند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

سيلتيك × كلوب بروج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

بولونيا × ليل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

أستون فيلا × يوفنتوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

سيمبا × برافوس دو ماكيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

أسيك ميموزا × جاراف داكار.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

المصري × إنييمبا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

الصفاقسي × شباب قنسطنطينة.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

استاد مالي × ستيلينبوش.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

الزمالك × بلاك بولز.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

اتحاد العاصمة × أورابا يونايتد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

نهضة بركان × سي دي لوندا سول.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

دوري المؤتمر الأوروبي

باشاك شهير × بتروكوب.. بي إن سبورتس.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الزمالك المصري ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا كأس الكونفدرالية الإفريقية
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