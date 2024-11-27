مواعيد مباريات الأربعاء 27 نوفمبر - ريال مدريد يواجه ليفربول.. والمصري والزمالك بالكونفدرالية
الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 10:36
كتب : FilGoal
يفتتح اليوم كلا من المصري والزمالك مبارياتهما بكأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر والقنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
شتورم جراتس × جيرونا.. 7:45 مساء - بي إن سبورت 2.
ريد ستار بليجراد × شتوتجارت.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
إيندهوفن × شاختار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
موناكو × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
ليفربول × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
دينامو زغرب × بوروسيا دورتموند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
سيلتيك × كلوب بروج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.
بولونيا × ليل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
أستون فيلا × يوفنتوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
كأس الكونفدرالية الإفريقية
سيمبا × برافوس دو ماكيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
أسيك ميموزا × جاراف داكار.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
المصري × إنييمبا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
الصفاقسي × شباب قنسطنطينة.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
استاد مالي × ستيلينبوش.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 7.
الزمالك × بلاك بولز.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
اتحاد العاصمة × أورابا يونايتد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
نهضة بركان × سي دي لوندا سول.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
دوري المؤتمر الأوروبي
باشاك شهير × بتروكوب.. بي إن سبورتس.
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