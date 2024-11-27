تحدث لأول مرة.. فينورد يلحق بمانشستر سيتي وجوارديولا أرقاما سلبية

ألحق فريق فينورد أرقاما سلبية لمانشستر سيتي، ومدربه بيب جوارديولا، وذلك بعد التعادل بنتيجة 3-3.

ونجح بطل هولندا في تحقيق ريمونتادا في 15 دقيقة أمام مانشستر سيتي على ملعبه، في الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم مانشستر سيتي حتى الدقيقة 75 بثلاثية نظيفة إلا أن فينورد نجح في إدراك التعادل بتسجيل ثلاثية في الدقائق 75،و82، و89.

وبعد النتيجة المخيبة، ألحق فينورد أرقام قياسية سلبية لمانشستر سيتي وجوارديولا، فبات مانشستر سيتي أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يكون متقدما بفارق 3 أهداف حتى الدقيقة 75 ويفشل في الفوز بالمباراة.

كما أنها للمرة الأولى في 942 مباراة لبيب جوارديولا في مسيرته التدريبية يكون متقدما بفارق 3 أهداف ويفشل في الفوز بالمباراة.

وتعد تلك المرة الأولى لمانشستر سيتي منذ مواجهة بورنموث عام 1989 التي يفشل فيها الفريق الفوز بالمباراة بعد تقدمه بثلاثة أهداف.

وفشل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز في المباراة السادسة على التوالي في كافة البطولات.

سيتي سقط أمام توتنام مرتين في الكأس والدوري الإنجليزي، وأمام سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، وأمام بورنموث وبرايتون في الدوري الإنجليزي، قبل التعادل في مباراة اليوم أمام فينورد.

واكتفى مانشستر سيتي بالوصول للنقطة الثامنة بعد 5 جولات بفوزين وتعادلين وهزيمة، في المركز الـ15، فيما رفع فينورد رصيده لـ7 نقاط في المركز الـ20 بجدول ترتيب دوري الأبطال.