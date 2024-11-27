إسلام الشاطر: عبقرية ميكالي سر التأهل.. وسنتحدث لاحقا عن الظروف الصعبة التي واجهتنا

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 00:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

أعرب إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما عن سعادته بحسم التأهل لأمم إفريقيا.

وحسم منتخب الشباب تأهله بالفوز على تونس بهدف دون مقابل سجله أحمد كاباكا في الجولة الختامية.

وقال إسلام الشاطر مدير منتخب الشباب تحت 20 عاما عبر قناة إم بي سي مصر 2: "مواجهة تونس كانت صعبة جدا جدا، ليس لظروف مباراة اليوم فقط، ولكن لما هو قبل المباراة وسنتحدث عن ذلك لاحقا".

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وتابع "طرد فارس خالد في الشوط الأول أفقد البعض الأمل، لكن عبقرية ميكالي في التغيير ورسالته للاعبين بين الشوطين كان لهما سبب في التأهل".

وكشف الشاطر "محاضرة ميكالي بين الشوطين كنت أتمنى تسجيلها بسبب الحماس الكبير في حديثه مع اللاعبين ورسالته أن مصر دولة كبيرة وتستحق الفوز والتأهل من هنا".

وشدد "أجرى ميكالي تغييرا رائعا بين الشوطين، وقال للاعبين لم نلعب الشوط الأول فلنبدأ المباراة الآن في الشوط الثاني".

وأضاف "إن شاء الله سنحقق نتيجة إيجابية في أمم إفريقيا، الفريق الحالي شهد عدة إصابات مع عودتهم سيكون جيلا واعدا".

واختتم ميكالي تصريحاته "هدفنا التأهل لكأس العالم ثم حصد أمم إفريقيا وتكوين جيل ليكون نواة للمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول أيضا".

وكان شباب مصر بقيادة روجيرو ميكالي قد اختتم بطولة شمال إفريقيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر بـ 10 نقاط، ليتأهل المنتخبان سويا.

ونجح أحمد خالد كاباكا لاعب وسط المنتخب في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 54 بتسديدة صاروخية.

وحصد كاباكا قائد المنتخب على جائزة رجل المباراة للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء ترتيب بطولة شمال إفريقيا كالآتي:

1- المغرب (10 نقاط)

2- مصر (7 نقاط)

3- تونس (6 نقاط)

4- الجزائر (5 نقاط)

5- ليبيا (0 نقطة)

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى أمم إفريقيا في 2025 والتي لم يتحدد مكان إقامتها.

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