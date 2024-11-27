أنشيلوتي غاضبا قبل مواجهة ليفربول: لا أحد يستطيع أن يقدم لي النصيحة في هذا الأمر

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن مواجهة فريقه أمام ليفربول سنكون تنافسية بين ناديين تاريخيين.

ويستضيف ليفربول منافسه ريال مدريد على ملعب أنفيلد في العاشرة مساء الأربعاء، في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي ليلة المباراة: "نحن ناديان تاريخيان كل منا لديه أفكاره وخصائصه وسنرى من سيفرضها، ليفربول دائما ما يكون تنافسيا للغاية سواء مع كلوب أو مع المدرب الجديد".

وعن إصابة فينسيوس، قال: "كانت في نهاية المباراة، ليس مهما متى كانت الإصابة، ولكن أصيب، ما يهم هو التعافي بسرعة ومن سيحل محله".

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح الفريق، في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى، ليغيب مدة قد تصل لـ3 أسابيع، وذلك عقب مباراة ليجانيس في الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز الفريق الملكي 3-0.

وغضب أنشيلوتي عند سؤاله عن تدوير اللاعبين: "أستمع إلى كثير من النصائح لكنني لعبت 1300 مباراة وقمت لـ1300 تشكيل، وأجريت ما يقارب 4000 تبديل، لا أحد يستطيع أن يقدم لي النصيحة في هذا الصدد"

وأثنى المدرب الإيطالي على فريقه: "نؤدي بشكل جيد أصبحنا أكثر صلابة، وهي فرصة عظيمة للعودة إلى أفضل مستوياتنا، أثق تماما في أنها ستكون مباراة رائعة وسنكون قادرين على المنافسة".

وعن عودة لوكاس فاسكيز، قال: "فالفيردي قدم أداءً جيدا للغاية، لم تكن لدي أي شكوك في ذلك، ولكنها كانت حالة طارئة وعاد لوكاس، يمكنني الاختيار بين الاثنين".

ولعب فالفيردي في مركز الظهير الأيمن خلال المواجهة الأخيرة لريال مدريد أمام ليجانيس.

وتحدث أنشيلوتي عن الضغط الكبير الذي يتعرض له لاعبوه: "في 3 أشهر تعرض ريال مدريد لـ11 إصابة عضلية، وتعرضنا لـ7 هزائم، الأمر صعب ومعقد، لأنه ليس مشكلة ريال مدريد فقط، بل مشكلة كل الفرق الأخرى أيضا".

وأكمل: "كل فريق يتعامل مع هذه الأمور بطريقته الخاصة، لكن ما لا يتغير هو الإصابات. علينا أن نتحمل هذا"، مضيفا: "في بعض الأحيان يحدث أن يتعرض اللاعب للإصابة. لماذا؟ نحن نعرف بالفعل، لأن هناك الكثير من المباريات".

وكشف أنشيلوتي عن رأيه في الشكل الجديد لمسابقة دوري الأبطال: "أعتقد أنه يتعين علينا الانتظار، علينا أن نحصل على أكبر عدد ممكن من النقاط، لا أعرف إذا كان بإمكاننا الوصول إلى المراكز الثمانية الأولى، لأننا خسرنا اثنتين بالفعل".

وبسؤاله عن: هل ريال مدريد مرشح لدوري الأبطال؟، رد: "إلى حد ما".

وعن المفاوضات مع أرنولد، رد أنشيلوتي: "آسف، لكن لا يمكنني التحدث عن ألكسندر أرنولد، فهو ليس لاعب في فريقي".

وأثنى أنشيلوتي على لاعبه الشاب راؤول أسينسيو، مشيرًا إلى أنه جاهز للمباريات الكبيرة: "قدم أداءً جيدًا للغاية في المباراتين الأخيرتين وأنا مقتنع بأنه سيقدم أداءً جيدًا أمام ليفربول أيضا."