نائب رئيس الاتحاد السكندري يتحدث لـ في الجول عن التأثر برحيل مصيلحي وإنجاز السلة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 00:30

كتب : هاني العوضي

أحمد عبد المجيد - نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري

تحدث أحمد عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد السكندري عن فريق كرة القدم والنادي وإنجازات فريق السلة.

وشدد عبد المجيد على تأثر الاتحاد السكندري عند رحيل محمد مصيلحي رئيس النادي.

وكل ما يلي على لسان أحمد عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com:

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الحل لاستمرار المنافسة

"لا حلول أمامنا سوى الاهتمام بقطاع الناشئين لمجاراة أندية الشركات".

"أندية الشركات تمتلك ميزانيات مفتوحة في حين أن نادي الاتحاد السكندري يعتمد فقط على العضويات والرعاة".

"كانت الأمور متوازنة سابقا بسبب تقارب مستوى فرق الدوري ماديا، فكنا نرى جمهورية شبين ودمياط وبلدية المحلة والسويس وغيرهم، بينما الآن نحن في مواجهة فطاحل مالية بين أندية خاصة وأندية شركات وهيئات".

"إنبي هو النادي الوحيد الذي يكسب من كرة القدم فقط في مصر، لأن له سقف رواتب ولديه قطاع ناشئين قوي يقوم بتسويقه".

فريق كرة القدم

"إدارات الأندية الجماهيرية بالتأكيد تختلف عن الأندية الأخرى، فدائما ما تكون الإدارة تحت ضغوط بسبب الجماهير وطموحاتهم، والآن نبني فريق بالاتحاد لسنوات مقبلة".

"أنا معجب جدا بشخصية بابافاسيليو المدير الفني للفريق، وتواجد إمام محمدين بفريق الكرة لم يؤثر على رئاسته لقطاع الناشئين، بل على العكس فهو مُكمل لعمله وحلقة ربط بين الناشئين والفريق الأول".

"بالتأكيد الأهلي مختلف عن بقية الأندية، وعدم اهتمامه بالناشئين مثل الأندية الكبيرة، فتلك الأندية لديها ميزانيات ضخمة وتفضل شراء لاعبين الصفوة".

مصيلحي

"الأمور المالية لنادي الاتحاد ليست الأفضل والصرف يعتمد على رئيس النادي وأعضاء المجلس، ومن هنا أتوجه لمحمد مصيلحي رئيس النادي بالشكر على ما يبذله من جهد بدني وذهني أو مادي".

"مصيلحي يستقطع وقت كبير من حياته لخدمة نادي الاتحاد، ولأول مرة أتحدث عن رئيس النادي ودائما ما أتكلم بشكل جماعي، لكن من حقه أن يحصل على الثناء والإشادة اللازمين نتيجة مجهوده الكبير".

"الاتحاد السكندري سيتأثر كثيرا برحيل محمد مصيلحي، ونسعى للانتهاء من بناء الفرع الجديد قبل رحيل المجلس، إذ يتم تسويق محلات سور النادي وهو ما سيضخ أموال ثابتة سنويا".

فريق السلة

"عودة فريق السلة لمنصات التتويج هو أبرز إنجازات المجلس الحالي، وإن شاء الله نتوج بكأس السوبر المقام في البحرين ضد الأهلي".

"دعمنا فريق السلة بمحترف جديد بسبب إصابة ديكسون وعدم لحاقه بالمباريات وذلك بناء على طلب أحمد عمر المدير الفني".

الاتحاد السكندري أحمد عبد المجيد
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