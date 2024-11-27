السولية: هكذا انتقلت إلى الأهلي رغم رفض الإسماعيلي

كشف عمرو السولية لاعب وسط الأهلي كواليس انتقاله إلى النادي الأحمر في عام 2016 قادما من الشعب الإماراتي.

وقال السولية عبر قناة ناديه: "الإسماعلي رفض بيعي للأهلي وجاء عرض الشعب الإماراتي وانتقلت له بشكل نهائي لكني وعدت مسؤولي الأهلي إذا قررت العودة إلى مصر سيكون من خلال النادي الأحمر".

وأضاف "في أول 6 شهور لي مع الشعب الإماراتي الأمور لم تسر معي بالشكل الجيد والنادي أقال المدرب وقرر تغيير كل المحترفين ولذلك قررت الرحيل".

وواصل "تنازلت عن باقي مستحقاتي المالية مع الشعب الإماراتي من أجل الانتقال إلى الأهلي بدلا من الاستمرار مع الفريق لمدة 6 شهور دون المشاركة في المباريات".

وأكمل "الأهلي تواصل مع وكيل أعمال تامر النحاس وكان وقتها عبد العزيز عبد الشافي هو مدرب الأهلي وبالفعل وجدنا أن الحل هو التنازل عن باقي المستحقات والانتقال للأهلي".

وأتم تصريحاته "لم أحصل على فرصة حقيقية للمشاركة إلا بعد تولي حسام البدري تدريب الأهلي وبدأت في تقديم مستوى مميز معه".

وانضم السولية البالغ من العمر 34 عاما لصفوف الأهلي مطلع عام 2016 قادما من الشعب الإماراتي.

ومع الأهلي لعب السولية 322 مباراة، سجل خلالها 33 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.