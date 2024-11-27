أرسنال يكتسح سبورتنج لشبونة بخماسية ويحرمه من صدارة دوري الأبطال

اكتسح أرسنال مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

أرسنال نجح أن يُلحِق بلشبونة أول هزيمة في دوري الأبطال، ليحرمه من تصدر المسابقة مؤقتا، ويتوقف رصيده عند 10 نقاط ليتراجع للمركز الثامن.

أما أرسنال فرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع بعدما حقق ثالث فوز له بدوري الأبطال.

بدأ أرسنال المباراة يقوة بعد عودة عناصره الأساسية للتشكيل التي غابت عن المباراة السابقة للفريق أمام نوتنجهام مثل ديكلان رايس، وتوماس بارتي، وكاي هافيرتز، وجابرييل مارتينيلي.

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تقدم أرسنال مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق مارتينيلي بعد متابعة عرضية تيمبر.

واصل الجانرز الضغط، وسجل كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 21 بعد تمريرة رائعة من توماس بارتي لساكا داخل منطقة الجزاء ليلعبها الأخير قبل الحارس ويتابعها هافيرتز في المرمى مسجلا الهدف الثاني للجانرز.

وقبل النهاية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أضاف جابرييل الهدف الثالث لأرسنال بعد رأسية من ركنية بالطريقة المعتادة للفريق، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، قلص سبورتنج لشبونة النتيجة بتسجيل جونكالو ايناسيو الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 48.

ولكن عاد ساكا ليضيف الهدف الرابع من ضربة جزاء لأرسنال في الدقيقة 65، قبل أن يختتم البديل تروسار الأهداف بتسجيل الخامس في الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بفوز أرسنال 5-1.

وبفوز أرسنال، نجح ساليبا في الفوز مع أرسنال في مباراته رقم 100 مع النادي، ليصل للفوز رقم 65 مع الفريق منذ انضمامه.

وانضم أرسنال لقائمة من اللاعبين الذين وصلوا لـ65 فوز أو أكثر في أول 100 مباراة مع أرسنال، وضمت:

ناتشو مونريال 2015 .. 100 مباراة (71 فوز)

إيدو 2004.. 100 مباراة (68 فوز)

يوهان دجورو 2011 .. 100 (67 فوز)

محمد النني 2020 .. 100 مباراة (66 فوز)

ألكسندر سونج 2009 .. 100 مباراة (65 فوز)

ويليام ساليبا 2024.. 100 مباراة (65 فوز)