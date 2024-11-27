السولية: نهائي القرن كان آخر فرصة لجيل الأهلي وقتها

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 00:16

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - الزمالك

يرى عمرو السولية لاعب وسط الأهلي أن نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2020 ضد الزمالك هو الأصعب والأهم في تاريخ الفريق الأحمر.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال السولية عبر قناة ناديه: "نهائي القرن ضد الزمالك كانت بطولة صعبة جدا بعد خسارة اللقب مرتين متتاليتين وهذه البطولة كانت آخر فرصة للجيل المتواجد، وأن تكون المباراة ضد الزمالك فهو أمر مختلف تماما".

وأضاف "كنت أتمنى مواجهة الزمالك في النهائي وليس الرجاء المغربي، وقتها الأبيض كان فريقا قويا للغاية ولذلك البطولة ستكون أحلى، وهو اللقب الأصعب والأهم في تاريخ الأهلي".

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وأكمل "أسبوع ما قبل نهائي القرن كان أصعب أسبوع مر على كل اللاعبين، كنا نتدرب ولا نعرف من سيلعب المباراة ومن سيخرج من القائمة بسبب كورونا".

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي أبطال إفريقيا 2020 بهدفين لهدف، ليتوج وقتها باللقب التاسع له في البطولة.

وسجل عمرو السولية هدف الأهلي الأول في المباراة، وجاء هدف الأحمر الثاني عن طريق أفشة، بينما سجل شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

قبل أن يحصد الأهلي 3 ألقاب أخرى أعوام 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، و2023 ضد الوداد المغربي، و2024 ضد الترجي التونسي.

الأهلي عمرو السولية دوري أبطال إفريقيا الزمالك
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