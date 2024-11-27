مانشستر سيتي مطمع للجميع.. ريمونتادا لا تصدق من فينورد في 15 دقيقة بدوري الأبطال

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 00:05

كتب : FilGoal

أنيس حاج عيسى لاعب فينورد بعد الهدف الأول أمام مانشستر سيتي

سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام فينورد بنتيجة 3-3 على ملعب الاتحاد في الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، إلا أن الضيوف نجحوا في العودة وتسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق الـ15 الأخيرة لينجح في اقتناص نقطة صعبة.

وفشل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز في المباراة السادسة على التوالي في كافة البطولات.

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سيتي سقط أمام توتنام مرتين في الكأس والدوري الإنجليزي، وأمام سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، وأمام بورنموث وبرايتون في الدوري الإنجليزي، قبل التعادل في مباراة اليوم أمام فينورد.

واكتفى مانشستر سيتي بالوصول للنقطة الثامنة بعد 5 جولات بفوزين وتعادلين وهزيمة، في المركز الـ15، فيما رفع فينورد رصيده لـ7 نقاط في المركز الـ20 بجدول ترتيب دوري الأبطال.

تفاصيل المباراة

حاول هالاند مبكرًا برأسية في الدقيقة الثامنة ارتطمت بالقائم الأيسر.

واصل مانشستر سيتي الضغط لإحراز هدف مبكرا، سدد جريليش وتبعه فودين بتسديدة قوية ولكن دفاع فينورد وحارسه منعا سيتي من التقدم.

وفي الدقيقة 43 نال مانشستر سيتي ضربة جزاء، سددها هالاند في الشباك ليضرب الكرة غاضبا بعدها ليتقدم فريقه بالهدف الأول وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق إلكاي جوندوجان بتسديدة غالطت الحارس بعد اصطدامها بقدم مدافع فينورد.

وأضاف هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 53 بعد متابعة لعرضية نونيز.

وبينما تتجه المباراة إلى فوز مانشستر سيتي الغائب منذ 5 مباريات، نجح لاعبو فينورد في العودة.

البداية جاءت في الدقيقة 75 عن طريق اللاعب الجزائري أنيس حاج موسى الذي استغل الخطأ الدفاعي لأكي ليمر من إديرسون ويسجل الكرة في الشباك.

وضع جوارديولا يده على رأسه وكأنه شعر بالخطر، وهو ما حدث.

في الدقيقة 82 قلص فينورد النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82 عن طريق سانتياجو خيمينيز.

وبينما يستعد جمهور مانشستر سيتي للهروب بنقاط المباراة الثلاث، نجح فينورد في التعادل عن طريق اللاعب دافيد هانكو في الدقيقة 89.

جنّ لاعبو سيتي وحاولوا التعويض وتسجيل هدف الفوز، وسدد جريليش تسديدة قوية في الدقيقة 91 اصطدمت بالمدافع ثم في القائم، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بالتعادل 3-3.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع المقبل.

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