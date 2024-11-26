ليفاندوفسكي يتخطى الـ 100.. برشلونة يلحق بـ بريست الهزيمة الأولى في أبطال أوروبا

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

حقق برشلونة انتصاره الرابع على التوالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتغلب برشلونة على بريست الفرنسي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وبعد خسارة برشلونة في الجولة الافتتاحية أمام موناكو حقق أربعة انتصارات متتالية، بينما ألحق بفريق بريست الهزيمة الأولى.

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وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء كان قد تحصل عليها بعد تدخل من حارس المرمى.

وبتلك الركلة رفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 100 هدف في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

وعزز داني أولمو التقدم في الدقيقة 66 بهدف رائع بعد مراوغة دفاعات بريست والتسديد على يسار حارس المرمى.

واختتم ليفاندوفسكي التسجيل بهدف ثالث في الدقيقة 93.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 101 هدفا في دوري أبطال أوروبا مع مختلف الأندية.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة عقب مرور 5 جولات في المركز الثاني مؤقتا خلف إنتر صاحب الـ 13 نقطة.

أما بريست فتجمد رصيده عند 10 نقاط وتأخر للمركز التاسع.

ويحل برشلونة ضيفا على دورتموند في الجولة المقبلة والمقرر لها يوم 11 ديسمبر.

ويتبقى لبرشلونة بخلاف دورتموند مواجهة كل من بنفيكا وأتالانتا.

دوري أبطال أوروبا برشلونة ليفاندوفسكي
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