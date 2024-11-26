بايرن يهزم باريس برأسية كورية.. وهدف عكسي يضع إنتر في صدارة أوروبا

فاز بايرن ميونيخ الألماني على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 9 في المركز الـ12 بترتيب دوري أبطال أوروبا.

بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عن النقطة 4 في المركز الـ26.

هدف فوز بايرن جاء في الدقيقة 38 بضربة رأسية من المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي بعد متابعة لركلة ركنية.

كيم مين جاي يفتتح التسجيل لبايرن ميونيخ في شباك باريس سان جيرمان#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/U4wYQFjFZs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024

وتلقى باريس ضربة قوية بعد طرد نجمه عثمان ديمبيلي في الدقيقة 57 بعد تدخل قوي مع ألفونسو دافيز ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويخرج من المباراة مطرودا.

ويتبقى لباريس مواجهة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وشتوتجارت الألماني وسالزبورج النمساوي.

بينما سيلعب بايرن ميونيخ ضد شاختار الأوكراني وسلوفان السلوفاكي وفينورد الهولندي.

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إنتر ميلان × آر بي لايبزج

في مباراة أخرى تغلب إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه آر بي لايبزج الألماني بهدف دون رد.

وجاء هدف فوز إنتر عن طريق كاستيلو لوكيب لاعب لايبزج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة 13 في الصدارة، وحتى الآن لم يحصد لايبزج أي نقطة ويظل في المركز الـ33.

أتالانتا × يانج بويز

وانتصر أتالانتا الإيطالي على يانج بويز السويسري بنتيجة 6-1، ليصل إلى النقطة 11 في المركز الرابع، ويستمر يانج بويز في المركز الأخير دون نقاط.

باير ليفركوزن × سالزبورج

كما فاز باير ليفركوزن الألماني على سالزبورج بخماسية دون رد ليصل إلى النقطة 10 في المركز الخامس، ويتجمد رصيد الفريق النمساوي عند النقطة 3 في المركز الـ30.