مكافأة فورية لمنتخب الشباب

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 23:39

كتب : FilGoal

أحمد خالد كباكا - منتخب مصر للشباب

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام صرف مكافأة مالية فورية للاعبي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة.

وذلك بعد الفوز على تونس في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب.

وحقق منتخب مصر الفوز على حساب تونس بهدف نظيف سجله أحمد خالد كاباكا في الدقيقة 54 بتسديدة صاروخية.

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واختتم شباب مصر بقيادة روجيرو ميكالي بطولة شمال إفريقيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر بـ 10 نقاط، ليتأهل المنتخبان سويا.

وجاء ترتيب بطولة شمال إفريقيا كالآتي:

1- المغرب (10 نقاط)

2- مصر (7 نقاط)

3- تونس (6 نقاط)

4- الجزائر (5 نقاط)

5- ليبيا (0 نقطة)

وحتى الآن لم يتم تحديد البلد التي تستضيف بطولة أمم إفريقيا للشباب، وإن كان الأقرب أن تستضيفها مصر أو المغرب.

وبدورها ستكون البطولة مؤهلة لكأس العالم للشباب 2025 للشباب تحت 20 عاما، والذي سيقام في الصيف المقبل.

منتخب مصر للشباب ميكالي
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