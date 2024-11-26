كاباكا: منتخب الشباب تعرض لظروف صعبة.. وهدفي كان لحلم الجيل بالكامل

يرى أحمد خالد كاباكا لاعب منتخب مصر للشباب أن الفريق تعرض لظروف صعبة قبل دورة شمال إفريقيا تحت 20 عاما والمؤهلة لأمم إفريقيا.

وحسم منتخب الشباب تأهله بالفوز على تونس بهدف دون مقابل سجله أحمد كاباكا في الجولة الختامية.

وقال أحمد خالد كاباكا لاعب منتخب الشباب عبر قناة الأهلي: "اليوم مواجهة تونس كانت صعبة جدا، وتعرضنا لظروف صعبة بقدوم ميكالي منذ فترة صغيرة والمعسكر قبل البطولة بـ 14 يوما عكس منتخبات أخرى تتدرب منذ سنتين".

وتابع "لاعبو منتخب الشباب كانوا رجالا، عانينا أمام تونس من الغيابات كنا 11 لاعبا في الملعب و3 فقط على دكة البدلاء بسبب الإصابة، ثم عانينا بسبب الطرد في الشوط الأول".

وكشف كاباكا "ميكالي هدأ من توترنا بين الشوطين وأبلغنا أنه حقق الفوز في الكثير من المباريات وقت تواجده بالبرازيل وفريقه يلعب بـ 10 لاعبين فقط وهو ما حدث الحمد لله".

وعانى منتخب مصر من النقص العددي بعد طرد فارس خالد لاعب الوسط في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وتعرض فارس للطرد بعد تدخل عنيف مع لاعب تونس عقب مشاركته في المباراة بـ 7 دقائق فقط.

وتابع "هدفي أمام تونس هي جملة تدربنا عليها مع ميكالي، تسديدتي كانت تحمل حلم الجيل بالكامل".

وأضاف "كنا أفضل أمام المغرب، بالطبع هم منتخب قوي ونحترمه لكن داخل الملعب كنا الأفضل، وبعد الخسارة اجتمعنا وتعاهدنا للتمسك بحلم التأهل".

وشدد "ملعب هيئة قناة السويس رائع جدا، وكان من الصعب أن نخذل الجماهير".

وكشف لاعب الأهلي المعار لمودرن سبورت "انتقالي من وادي دجلة إلى الأهلي حدث به سوء تفاهم في البداية لكن تم حسمه في آخر موعد بسوق الانتقالات، وعندما يأتي لي عرض من الأهلي لا يمكن التفكير مرتين".

وواصل "خطوة انتقالي إلى مودرن سبورت معارا جيدة جدا بالنسبة لي، وطلعت يوسف أضاف لي الكثير خاصة من الناحية الدفاعية".

واختتم كاباكا تصريحاته "هدفنا الفترة المقبلة التتويج بأمم إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم للشباب".

واختتم شباب مصر بقيادة روجيرو ميكالي دورة شمال إفريقيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر بـ 10 نقاط، ليتأهل المنتخبان سويا.

ونجح أحمد خالد كاباكا لاعب وسط المنتخب في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 54 بتسديدة صاروخية.

وحصد كاباكا قائد المنتخب على جائزة رجل المباراة للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء ترتيب دورة شمال إفريقيا كالآتي:

1- المغرب (10 نقاط)

2- مصر (7 نقاط)

3- تونس (6 نقاط)

4- الجزائر (5 نقاط)

5- ليبيا (0 نقطة)

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى أمم إفريقيا في 2025 والتي لم يتحدد مكان إقامتها.