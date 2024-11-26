وائل جمعة: كأس إنتركونتينينتال إنجاز جديد يُحسب للأهلي.. وأثق في دعم الجماهير بقطر

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 22:27

كتب : FilGoal

وائل جمعة

أشاد وائل جمعة قائد وأسطورة الأهلي السابق باستعدادات الفريق لخوض منافسات نصف نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وتستضيف الدوحة المتبقي من منافسات كأس إنتركونتينينتال، وينتظر الأهلي الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس يوم 14 ديسمبر المقبل.

ويثق وائل جمعة في دعم جماهير الأهلي بقطر، مشددا أن المشاركة في تلك البطولة إنجاز جديد يُحسب للنادي.

أخبار متعلقة:
مدرب استاد أبيدجان: حظوظنا قائمة بعد هذا الأداء.. والأهلي استغل الفرص الدوري المصري – موعد مباراة البنك الأهلي ضد الأهلي والقنوات الناقلة ليلة تألق كهربا ونهاية الشباك النظيفة.. الأهلي يفتتح مجموعات إفريقيا برباعية في استاد أبيدجان بعد 12 مباراة.. استاد أبيدجان ينهي سلسلة الأهلي في الحفاظ على شباكه

وقال وائل جمعة قائد الأهلي السابق في تصريحات للجنة المنظمة لبطولة كأس إنتركونتينينتال بالدوحة: "مشاركة الأهلي في تلك البطولة الدولية إنجاز آخر يُحسب للنادي ويعزز مسيرته الحافلة بالبطولات، وكأس إنتركونتينينتال بطولة مرموقة، ومصدر فخر واعتزاز للنادي وجماهيره".

وتابع "أتمنى أن يقدم الأهلي أداء يلبي تطلعاته الطموحة، وأن يكون الحظ حليفا للمارد الأحمر للعبور من أجل مواجهة ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "الأهلي أكثر من مجرد ناد، وهو يشكل ظاهرة اجتماعية ومنظومة متكاملة تحمل الكثير من المعاني الجميلة لدى الجماهير في مصر والعالم العربي، ويتجسد ذلك في طريقة إنشائه، فهو ناد شعبي قائم على الشعب".

وشدد "الأهلي كل شيء جميل في حياتي، هو الماضي والحاضر والمستقبل، اللحظات الجميلة التي عشتها والتي سأعيشها، وهو بوابة السعاد لي ولأسرتي ولكل مصري".

وتابع جمعة "يمتلك الأهلي قاعدة جماهيرية ضخمة في قطر، والمشجعون يتطلعون لتقديم كل االدعم والمؤازرة للفريق، جماهير الأهلي هي المحرك لجميع النجاحات التي يحقهها النادي".

وكشف "جماهير الأهلي هي الدافع الذي يحفز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من أداء، ومن هنا في قطر أوجه لهم دعوة لدعم ومؤازرة الفريق".

واختتم وائل جمعة تصريحاته "تمكنت قطر من الوصول إلى العالمية بعد استضافة كأس العالم 2022 بصورة مبهرة، وتحقيق نجاح من الصعب تكراره في النسخ المقبلة".

ويلعب الأهلي أمام الفائز بدربي الأمريكتين يوم 14 ديسمبر المقبل.

وتقام مواجهة الأهلي على استاد 974 بالدوحة، بينما المباراة النهائية بمشاركة ريال مدريد على استاد لوسيل.

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إنتركونتينينتال عن أسعار تذاكر المواجهات المتبقية والمقرر إقامتها في الدوحة بقطر.

وجاء سعر تذاكر مواجهة الأهلي ضد الفائز بدربي الأمريكتين كالآتي:

الفئة الثالثة: 40 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 40 ريال

الفئة الثانية: 70 ريال

الفئة الأولى: 150 ريال

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

الأهلي وائل جمعة كأس إنتركونتينينتال
نرشح لكم
منافس الأهلي المحتمل - مدرب باتشوكا: تواجهنا عقبة بطل أمريكا الجنوبية.. وهذه أهدافنا خدمة في الجول - بمشاركة الأهلي.. طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس إنتركونتينينتال تقرير: ريال مدريد يزيد الشكوك حول كأس العالم للأندية خبر في الجول - مشاركة الخطيب ومرتجي في مراسم قرعة مونديال الأندية بأمريكا خبر في الجول - فيفا يبلغ الأهلي بضم 26 لاعبا لقائمة كأس إنتركونتينينتال منافس الأهلي المحتمل - رئيس باتشوكا: الأحمر سيستفيد من جماهيره في كأس إنتركونتينينتال كأس إنتركونتينينتال - بمشاركة الأهلي.. الكشف عن أسعار تذاكر المواجهات المتبقية الكشف عن سعر تذاكر مباريات إنتركونتينينتال في الدوحة.. وموعد طرحها
أخر الأخبار
"الأهلي سيتأهل كأول المجموعة".. المدير الفني لاستاد أبيدجان يكشف سر غيابه من الدكة 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
أنشيلوتي غاضبا قبل مواجهة ليفربول: لا أحد يستطيع أن يقدم لي النصيحة في هذا الأمر 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
نائب رئيس الاتحاد السكندري يتحدث لـ في الجول عن التأثر برحيل مصيلحي وإنجاز السلة 18 دقيقة | الكرة المصرية
السولية: هكذا انتقلت إلى الأهلي رغم رفض الإسماعيلي 26 دقيقة | الدوري المصري
أرسنال يكتسح سبورتنج لشبونة بخماسية ويحرمه من صدارة دوري الأبطال 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
السولية: نهائي القرن كان آخر فرصة لجيل الأهلي وقتها 32 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - الجيش الملكي يحسم القمة المغربية بثنائية أمام الرجاء 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
مانشستر سيتي مطمع للجميع.. ريمونتادا لا تصدق من فينورد في 15 دقيقة بدوري الأبطال 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته